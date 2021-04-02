IAB 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti

Genel Kurul toplantısında faaliyet raporu ve iç denetim raporu sunumlarının ardından yeni dönemde görev yapacak yönetim, denetim ve disiplin kurulu seçimi yapıldı.

Genel Kurul toplantısı sonrasında yapılan yeni dönem ilk Yönetim Kurulu toplantısında Ayşen Akalın Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

Genel Kurul’da söz alan IAB 2021-2022 dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Akalın “IAB’nin 10. yılını kutlayacağımız bu sene, bayrağı güçlü bir ekipten devraldım. Aynı sorumluluk ve heyecanla yeni dönemde dijital reklamcılık ekosisteminin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesini öncelikli hedefimiz olarak göreceğiz” dedi.

IAB’NİN 10. YILINDA ODAK KONULARIMIZ MARKA GÜVENLİĞİ, MARKA SAHTECİLİĞİ, REKLAMIN EKONOMİYE ETKİSİ VE DOLAYSIZ MARKA EKONOMİSİ

Ayşen Akalın, geçtiğimiz günlerde IAB (Interaktif Reklamcılık Derneği), RVD (Reklamverenler Derneği) , RD (Reklamcılar Derneği) ve MMA (Mobil Pazarlama Derneği) ile birlikte dört sektör derneği olarak kurdukları Dijital Pazarlama İletişimi Platformu’ndan bahsederek, DPİP içinde önemli bir rol üstlenen IAB’nin gündeminde daha fazla marka güvenliği ve marka sahteciği konularının olacağını, dijital reklamcılığın sorumlu ve güvenli olarak gelişimi için çalışacaklarını belirtti.

2017 yılında Dijital Reklamın Ekonomiye Etkisi Araştırması ile ortaya konulan değer zincirini bu sene “Reklamın Ekonomiye Etkisi” kapsamında dört dernek beraber çalışarak sektörle paylaşılacağını söyleyen Akalın, IAB tarafından dört seneyi aşkın bir zamandır anlatılan Dolaysız Marka ve Dolaysız Marka Ekonomisi’nin özellikle pandemi sonrasında yadsınamaz bir gerçeklik olduğunu ve bu konuda araştırma ve çalışma planlaları içinde olduklarından bahsetti.

IAB Yönetim Kurulu görev dağılımı şöyle oldu:

Başkan: Reklamverenler Derneği Ayşen Akalın

Başkan Yardımcıları: Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. - Burak Ertaş Reklamcılar Derneği – Cüneyt Turgut Devrim

Genel Sekreter: Genart Medya Reklamcılık İletişim Tic. A.Ş - Cemal Burak Yılmaz

Sayman:

Doğuş Yayın Grubu A.Ş - Yakup Erdoğan

Akbank T.A.Ş. - Murat Göllü

Vodafone Telekomunikasyon A.Ş. - Ayşe Ketenci Unilever San. Ve Tic. Türk A.Ş - Leyal Eskin Yılmaz

Optimum Media Direction Medya Hizmetleri A.Ş. - Atakan Demirci

Mindshare Medya Hizmetleri A.Ş. – Kadriye Neslihan Olcay Carat Medya ve İletişim Hizmetleri A.Ş. - Leyla Akcan

HYPE İletişim ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş. - Sarper Danış Vog Reklam Ve Tan. Hiz. Ltd. Şti. - Cenk Gümüşçüoğlu Ciner Yayın Holding A.Ş. - Dr. Mahmut Kurşun

Turkuvaz Reklam Pazarlama Dan. A.Ş - Aslıhan Albayrak Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. - Erhan Acar Estetik Yayıncılık A.Ş. - Reha Başoğul

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. - Yeşim Öztekin Logaritma Bilgi Teknolojileri A.Ş. - Ekin İlyasoğlu Muslu Netcom Medya A.Ş. - Zeynep Taptık Bilgen

Denetim Kurulu:

Yıldız Holding A.Ş. – Zeynep Verda Duysak

EVA Bilişim Hizmetleri Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Ekin Özçiçekçiler Admatic Medya A.Ş. - Savaş Yilmazer

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. – Aslıhan Ahızkal

TTBoom Dijital İnteraktif Medya Reklam Ajansı ve Bilişim Hiz. A.Ş. - Tevfik Bülent Öngün Fox Networks Group Yapım Ltd. Şti. - Evren Ünal

Disiplin Kurulu:

Demirören Reklam ve Yatırım A.Ş. – Kamil Nurettin Özörnek

Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş. - Özge Bakırçalı

EVA Bilişim Hizmetleri Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Ekin Özçiçekçiler Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. – Banu Çelikkaya

Yıldız Holding A.Ş. – Zeynep Verda Duysak Vivaki Turkey Medya Hiz. A.Ş. - Özberk Ölçer

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