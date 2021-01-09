Hyundai ve Apple’ın otonom araç flörtü

Otomotiv dünyasının yakın zamanda üstünde durulan en büyük konularından bir tanesi elektrikli ve otonom teknolojiler. Değişen endüstri ile birlikte kimi otomobil üreticileri teknoloji şirketleri haline dönüşürken kimi üreticiler de teknoloji devleri ile ortaklıklar yaparak sektörde farklılık yaratmaya çalışıyor. Geçtiğimiz haftalarda ‘Apple Car’ın yıllar sonra yeniden gündeme gelmesi ile birlikte Tesla’ya rakip olabilecek bir aracın yakında piyasaya çıkacağı vurgulanmıştı. Şimdi ise sürpriz bir açıklama geldi. Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, “Apple ile elektrikli bir otonom araç için görüşme halindeyiz” açıklaması yaptı.

HİSSELER YÜKSELİŞTE

Şirketten yapılan açıklamada “Apple ve Hyundai görüşmeler yapıyor ancak çok erken aşamada ve karar verilmiş hiçbir şey yok” bilgisi verilirken, gündeme düşen bu haber bile Hyundai hisselerinin güne yüzde 20’den fazla değer kazanarak başlaması için yeterli oldu. Güney Koreli otomobil üreticisinin borsa değeri son zamanlarda neredeyse dörtte bir artarak 42 milyar Euro’ya kadar yükseldi. Geçen ay Apple’ın elektrikli otomobil üretimi üzerine çalıştığı ve üretim için 2024 yılını hedeflediği haberleri çıkmıştı. Ancak uzmanlar, salgın kaynaklı gecikmeler nedeniyle, Apple’ın elektrikli araç piyasasına girmesi için en az 5 sene gerektiği öngörüsünü paylaşıyor. Kendi sektörlerinin önde gelen iki markası olan Hyundai ve Apple halihazırda iPhone’ları farklı marka otomobillerin sistemiyle entegre edecek CarPlay projesi için birlikte çalışıyor.

TEKNOLOJİ OLMADAN OTOMOTİV OLMUYOR

Dönüşen otomotiv endüstrisi ile birlikte otomotiv şirketleri artık mobilite şirketi haline dönüşüyorlar. Dünya devi firmalar bünyelerine teknoloji şirketlerini katarak veya teknoloji şirketleri ile ortak çalışmalar gerçekleştirerek otomotiv firması olmanın ötesine geçiyorlar. Güney Koreli Hyundai de bir süredir elektrikli, sürücüsüz ve uçan araçlarla ilgili çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket, geçen ay ABD’li robot üreticisi Boston Dynamics’in yüzde 80 hissesini satın almıştı. Şimdi ise Apple ile yapılan görüşmeleri açıklayan markanın bu ikinci teknoloji atağı ile özellikle otonom ve elektrikli araçlar alanında adından çok daha fazla söz ettirmesi olası. Kore merkezli kaynaklarda 2027 itibariyle bu ortaklığın meyvesinin lanse edilmesinin planlandığı konuşuluyor. Apple’ın da “Project Titan” adını verdiği elektrikli araç üretme planı ise ilk olarak 2014’te açıklanmıştı.