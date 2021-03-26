Hüseyin Aydın: Türk Lirası cinsinden tasarrufa ihtiyaç var

Bu süreçte en hızlı büyümelerden birisinin kredilerde yaşandığına dikkati çeken Aydın, şu bilgileri verdi: “Kredilerin de milli gelir içerisindeki payı ciddi rakamlara geldi. Gelişmekte olan ülkeler ortalamasının üzerine çıktık. Sektörün kredi vermeme gibi bir durumu yok. Tam tersine sektör kredi verme konusundaki yetkinliğini arttırdı. Sadece şirketlere ve bireylere değil devlete de kredi verdik. Dolayısıyla bilançoda da menkul kıymetlerin ciddi payı oluştu. Bu pay da yüzde 17’ler civarında. Kredilerin payı yüzde 60, menkul kıymetlerin payı yüzde 17. Böyle baktığınızda aktifin yüzde 77’sini getirili aktiflerden oluşturuyoruz ve ekonominin çalışması için tahsis etmiş bulunuyoruz.”



ÜLKEYE OLAN GÜVEN

Aktif-pasif para cinsi bakımından uyumsuzluklarının bulunduğunu belirten Aydın, şu açıklamalarda bulundu: “O yüzden TL cinsinden tasarrufa ihtiyacımız var. Yabancı parayı alıyoruz, değiştirip aktifte TL olarak kullandırmak zorunda kalıyoruz. Repo ve SWAP yoluyla hem de TCMB’den sağladığımız kaynakla aktifleri yönetiyoruz. Gecelik bankacılık sistemi 600 milyar lira. Toplam bilançonun yüzde 10’unu gecelik borçlanıp 1, 2, 3 veya 4 yıllık krediler veriyoruz. Bu da ülkeye olan güvenimizi gösteriyor.”

KARŞILIK AYRILDI

Sorunlu kredilerin yüzde 4 civarında olduğunu kaydeden Aydın, şu açıklamalarda bulundu: “Diyelim ki salgının etkisiyle bu yüzde 5 oldu. Türkiye’de sorunlu kredilerin yüzde 72-75’ine sektör karşılık ayırmış durumda. Bu çok önemli bir karşılık rakamı. Ayrıca ikinci grup diye adlandırdığımız yakın izlemedeki kredilere de çok ciddi biçimde karşılık ayırmış durumdayız. Bu bizim krizi yönetme konusundaki yetkinliğimizi artıyor. Bir de bunların her birinin ayrıca da bize teminatları var. Maddi teminatları, rehinler var.”

‘TÜM TEDBİRLERİ ALDIK’

Salgın sürecinde yurt dışından borçlanabildiklerini kaydeden Hüseyin Aydın, “Çünkü yabancı kaynak ihtiyacımız biraz daha azdı. Net borç ödemesi yaptık. Bankalarımızın yurtdışından kaynak sağlama konusundaki yetkinliği devam ediyor. Her zaman bunu yönettik, bundan sonra da kaynak temini hususunu iyi yöneteceğiz” diye konuştu. Gördüklerini ve yaşadıklarını iyi tahlil ettiklerini vurgulayan Aydın, benzer sıkıntıları gelecekte yaşamamak için tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

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