Hürriyet’ten büyük yenilik: Seri ilanlarda QR kod dönemi

Geleneksel medyanın güvenilir haberciliğini, dijital dünyanın dinamizmi ile başarıyla buluşturan Hürriyet, medya sektöründeki yeniliklerine devam ediyor. Hürriyet, gazete sayfalarında yer alan seri ilanlara dijital bir bakış açısı getiriyor.

1 Ağustos tarihinden itibaren Hürriyet seri ilanlar sayfalarında yayınlanan eleman, emlak, vasıta ve çeşitli başlıkları olmak üzere tüm kategorilerdeki ilanlarda QR kod yönlendirilmesi yapılabiliyor. İlanların altında yer alan QR kodlar, ilan arayanlar tarafından mobil telefonlara okutulduğunda, ilan verenin yönlendirdiği web sayfası görüntülenebiliyor. İlan sahipleri, web sayfalarında diledikleri görseli kullanarak kendilerini daha iyi anlatma şansı yakalıyor.

Türk basınında ilk kez uygulanan QR kodlu seri ilan tasarımıyla Hürriyet, okuyucularına hem yazılı basında hem de dijital platformlarda fayda sağlıyor. Her gün seri ilan sayfasıyla okuyucularını buluşturan gazete, etkili ilan çalışmasıyla daha çok kişiye ulaşan, daha renkli bir kullanım sunuyor.

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