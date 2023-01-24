Hürriyet yeni çalışmaya ulaştı: Scooter’lara iki yeni yasak yolda

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Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, scooter’ların güvenli kullanımı için çalışma yürütüyor. Çalışmanın detaylarına Hürriyet ulaştı. Bakanlığın taslak çalışması uygulamaya girerse, bir scooter’a aynı anda iki kişinin binmesini önlemek için sensörler takılacak.

Çalışma kapsamında hız sınırı saatte 50 km’nin üzerinde olan yollarda scooter kullanımına uydu üzerinden müdahale edilecek. Böylece hız limiti 80 km olan bir yolda scooter’ın hızı önce 10’a, ardından 5’e düşürülecek ve durması sağlanacak. Sensörler firmalara araç başına 150 dolara mal olacak. Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan yetkililer, 25 km olan hız sınırının düşürülüp düşürülmeyeceği sorusunu ise, “Yönetmelikte bu sınırı koyduk ama yerel yönetimlerin aşağı çekme yetkisi var, istedikleri zaman bu yetkiyi kullanabilirler” şeklinde yanıtladı.

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DÜNYADA BİR İLK

Dünyada scooter kazalarının en önemli nedenleri olarak, iki kişiyle kullanım ve 50 km’nin üzerinde hıza çıkmak gösteriliyor. Yeni yönetmelikle bu nedenlerin ortadan kaldırılması hedefleniyor. 14 Nisan 2021 yönetmeliğinin dünyada scooter ile ilgili ilk düzenleme olduğuna dikkat çeken yetkililer, “Bu yönetmelik Rusya, Çin tarafından inceleniyor. Şu anda çalıştığımız sensör ve uydudan müdahale tedbirleri de dünyada ilk olacak” dediler.

KALDIRIMDA YASAK

“25 kilometre hızla scooter kullanan 90 kilo ağırlığındaki bir sürücü, yayaya çarptığında, hele ki çocuksa, yaşlıysa, kırığa, kafa travmasına, korkuya, paniğe neden olur. Bu hız sınırının düşürülmesi düşünülüyor mu?” sorumuza yetkililerin yanıtı şöyle oldu: “Scooter’ların yaya yollarında kullanımı kesinlikle yasak. Scooter’lar, bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa buralarda, yoksa taşıt yolunda kullanılabilir, kaldırımlardakullanılamaz. Yerel yönetimlerin hız limitini il ve ilçelerin yol durumlarına göre 25 km’nin altına indirme yetkisi var. Mesela Ankara ve İstanbul’da 20 km/s’ye düşürüldü; isteyen belediye bunu 15 km/s’e de indirebilir.”