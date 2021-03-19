Hürriyet muhabirine tüketici ödülü

Hürriyet Muhabiri Aysel Alp, ‘Yasaklayın Şu Zehri, Paket Turda 2 Seçenek, 23 Haziran İçin Rezervasyon Yaptıralanlar Ne Yapacak’ gibi tüketiciyi bilgilendiren ve onlara yol gösteren haberleri dolayısıyla yazılı basın tüketici ödülüne layık görüldü. Alp’e ödülünü Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak verdi.

Sabah Gazetesi’nden Hazal Ateş, CNN Türk’ten Gülşen Coşkun ve Fulya Öztürk, Kütahya Doruk Gazetesi’nden Cüney Köşe, NTV’den Ilgaz Gürsoy, TRT Haber’den Gülçin Üstün Can, Radyo Trafik İzmir’den Figen Yemenici ve Ali İhsan Arıcan ile A Haber’den Murat Ovucu, Anadolu Ajansından Merve Özlem Çakır da yazılı ve görsel basından ödül alan diğer isimler arasında yer aldı.

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