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Hurriyet.com.tr yenilendi

#Hurriyet.Com.Tr#Yeni#Site
Hurriyet.com.tr yenilendi

Hurriyet.com.tr yenilenen tasarımı ile birlikte dün okurlarının karşısına çıktı. Bu değişim ve dönüşüm sürecini Hürriyet’in üçüncü dönemi olarak tanımladıklarını söyleyen Hurriyet.com.tr CDO’su Erhan Acar, “Tasarımla başlayan bu sürekteki temel stratejimiz ziyaretçiyi önce okuyucuya, sonra kullanıcıya, sonra üyeye ve aboneye dönüştürmek” dedi.

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Hürriyet’in 1948 yılından bu yana sahip olduğu zengin içerik gücünü ve çeşitliliğini daha fazla ön plana çıkarmak için hazırladıkları tasarımla sade ve rahat bir okuma sunacaklarını aktaran Erhan Acar, “Artık biz sadece gir-çık yapılan bir haber sitesi olmaktan çok insanların derinlikli içerikler alabildikleri bir platforma dönüştük. Bu nitelikli içeriklerin daha etkin olduğu bir yayıncılığı ortaya koymayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Yola çıkarken veriyi merkeze alarak hareket ettiklerini anlatan Acar, “Kullandığımız etiket sistemi ile okuyucular daha özel içeriklerle karşılaşacak. Burada özellikle algoritma tamamen haberlerin okuyucu için kişiselleştirilmesi yönünde çalışacak. Etiketler bize, okuyucuların ilgi alanları ile ilgili yön gösterecek. Okuyucular da bu etiketler sayesinde ilgi alanları ile ilgili tüm haberlere rahatça ulaşabilecek. Zaten yeni medya dönüşümü tamamen veriyi merkeze alan bir yaklaşımla gerçekleşebilir” diye konuştu.

Hurriyet.com.tr yenilendi


SADELEŞTİK VE SAKİNLEŞTİK

Yeni tasarım için “Sadeleştik ve sakinleştik” ifadesini kullanan Hurriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Gülgün Yavuz ise “Sene başından bu yana sürdürdüğümüz çalışmalarımızın sonucuna ulaştık. Bu tasarımla okurlarımıza daha özel, daha derinlikli ve daha nitelikli içerikler sunacağız. Geliştirdiğimiz etiket sistemi sayesinde okurlar kendi ilgi alanları ile ilgili haberleri daha çok görecek. Editör mühendisliği ile siteye giren herkes kişiselleştirilmiş bir deneyimle karşılaşacak” şeklinde konuştu.

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DAHA FAZLA NİTELİKLİ HABER

Tasarımla ilgili geliştirme süreçlerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini vurgulayan Gülgün Yavuz, “Bu çalışmayı yaparken dış basından örneklerden de yön aldık. İş sadece tasarımla kalmadı. Günlük tekil ziyaretçi sayımız 5 milyonu aşıyor. Avrupa’nın en fazla trafiğe sahip haber siteleri ile aynı seviyedeyiz. Bu konuda gidilecek yol belli. Amacımız daha fazla ziyaretçi çekmekten çok bu yoğun trafikle gelen okurlarımıza daha nitelikli haberler sunmak. Onların bu haberler içerisinde daha fazla vakit geçirmesini sağlamak” dedi.

BİLİM, SANAT VE İKLİM KONULARI

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Kurdukları özel haber ekibinin hem dünyadan hem de Türkiye’den gelişmeleri her yönüyle araştırıp okurlar için detaylı dosya haberler hazırladığını söyleyen Yavuz, “Güncel konuların dışında bilim, sanat, doğa, iklim ve sürdürülebilirlik konusundaki haberlerimizi artık daha fazla göreceksiniz. Belki güncel konulardaki haberler daha çok trafik çekiyor ama iklim ve bilim haberlerini takip eden okuyucular çok daha fazla okuma süresine sahip. Biz Hürriyet’e gelen okuyucuların özellikle bizi aratıp gelmesini ve geldiklerinde de nitelikli içeriği bulması için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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