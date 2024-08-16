×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

HÜRJET 100. test uçuşunu tamamladı

Güncelleme Tarihi:

#Hürjet#Uçak#Test
HÜRJET 100. test uçuşunu tamamladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 16:05

Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı, 1 saat 27 dakika havada kalırken uçuş sırasında çeşitli manevra testlerini de başarıyla geçti.

Haberin Devamı

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla üretilen HÜRJET Jet Eğitim Uçağı, 100'üncü test uçuşunu başarıyla yerine getirdi.

TUSAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 25 Nisan 2023'te havalanan HÜRJET, 100'üncü uçuşu kapsamında test faaliyetlerine devam etti.

HÜRJET, 1 saat 27 dakika havada kalarak uçuş sırasında çeşitli manevra testlerini başarıyla tamamladı. HÜRJET, test faaliyetlerini bitirmesinin ardından 100'üncü uçuşu kapsamında gösteri uçuşu sergiledi. Bu uçuşla birlikte HÜRJET, bugüne kadar 118 saat toplam uçuş süresine ve maksimum 0.9 mach hıza ve 30 bin fit irtifaya ulaştı.

İLK TESLİMATIN 2025'TE GERÇEKLEŞMESİ PLANLANIYOR

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinesinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen proje, 2017 yılında başlatıldı. Proje kapsamında TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen HÜRJET, tek motorlu, tandem ve modern aviyonik kokpite sahip bulunuyor.

Haberin Devamı

Üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlanan HÜRJET için seri üretim çalışmaları devam ederken ilk teslimatın 2025 yılında gerçekleşmesi planlanıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hürjet#Uçak#Test

BAKMADAN GEÇME!