Huriye Yamanyılmaz: 2021 atılım yılı olacak

Dünya genelinde tahminlerin çok ötesinde sınırları zorlayan bir salgın dönemi koşullarına hızlıca adapte olarak üretmeye ve ihracata devam ettiklerini ifade eden Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, “2021 ekonomide ve sosyal hayatta yeniden istikrarı sağlama ve ihracatta atılım yılı olacak. İhracatçılarımızın mevcut pazarlarda daha etkin olması ve yeni pazarlarda varlık gösterebilmesi için çalışmalarımızı arttırarak devam ettirdik. Hükümetimizin aldığı ekonomik tedbirler, finansal destekler ve temassız ihracat uygulamaları gibi inovatif çözümleri bölge ihracatçılarımızın dinamizmiyle birleştirerek ihracatımızı kesintisiz devam ettirdik. AKİB olarak 2020 yılında toplam 11 milyar 206 milyon dolarlık ihracata imza attık. Ülke ihracatına sağladığımız destek yüzde 7.2 oranında yansıdı” diye konuştu.

POZİTİF BÜYÜME



Türkiye’nin ihracatla büyümeye devam ettiğini ve 2020’nin üçüncü çeyreğinde yüzde 6.7’lik performansla OECD ülkeleri arasında pozitif büyüme gösteren tek ülke olarak öne çıktığını anımsatan Başkan Yamanyılmaz, şunları söyledi: “Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ülke olarak 169.5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Ülkemiz yıl sonunda büyümeyi pozitif kapatmayı başarabilin nadir ülkelerden birisi olacak. Asya-Pasifik bölgesindeki 15 ülke tarafından imzalanan ve dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması olarak bilinen Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması, ABD’de değişen yönetimin ticaret savaşlarıyla geçen beş yılın ardından bu konuda atacağı adımlar ve Brexit sonrası Avrupa’da yaşanacak gelişmeler bu dönemin belirleyici unsurları olarak öne çıkacak, bu olayları ve sonuçlarını yakından takip etmemiz gerekecektir.”