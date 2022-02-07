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HABERLEREkonomi Haberleri

Hurdadan servet çıkarıyor

#VLC Atelier#Land Rover Defender#Volkan Alagöz
Hurdadan servet çıkarıyor

2019 yılında 4 Türk girişimcinin bir araya gelerek kurduğu VLC Atelier, ikonik arazi aracı Land Rover Defender’ları hurdadan alarak el işçiliğiyle yeniden üretiyor.

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1983’ten 2015’e kadar üretilen tüm Defender modellerini şaseden yani iskeletinden itibaren yeniden dizayn eden şirket; kişiye özgü tasarım, donanım ve aksesuarla donattığı araçları minimum 100 bin Pound’a yani ortalama 1.8 milyon liraya satıyor. Şirketin bugüne kadar yenilediği Defender sayısı ise 54’ü bulmuş durumda. VLC Atelier Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Alagöz, 2021 yılında sipariş üzerine 14 adet Defender’ı bu şekilde teslim ettiklerini belirterek, “Araçların yarısından fazlasını ihraç ediyoruz. Yurtdışı müşterilerimiz toplam müşteri potansiyelimizin yüzde 65’ini oluşturuyor. Amerika ve Kanada başta olmak üzere Portekiz, İspanya, BAE ve Hollanda’dan yoğun talep alıyoruz. Şu ana kadar yurtdışına 36 adet araç satışı gerçekleştirdik. Geçen seneki 14 satışımızın 8’i yurtdışınaydı. Bu sene 15 araç teslim etmeyi hedefliyoruz” dedi.

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EN PAHALISI 3 MİLYONU AŞTI

En pahalı aracı geçtiğimiz yıl sattıklarının bilgisini de veren Alagöz, bu aracın 175 bin İngiliz Pound’unun (3.2 milyon TL) üzerinde bir rakama bir müşteriye teslim edildiğini söyledi. Alagöz, “Araçların konfigürasyonları tamamen kullanıcının ihtiyaçları ve talepleriyke şekilleniyor. Başlangıç fiyatımız 100 bin Pound. Arzu edilen aracın içerdiği donanıma göre 150-200 bin Pound‘a da çıkabiliyor. Burada limit tamamen tüketici” diye konuştu.

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#VLC Atelier#Land Rover Defender#Volkan Alagöz

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