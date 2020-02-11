Hurda yolsuzluğuna 8 soruşturma

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal bir önergeyle Bakan Turhan’a “Kullanım ömrünü doldurmamış vagonların Sivas Bostankaya Gar Şefliği’nde kesilerek hurda haline getirildiği ve satıldığı iddiası doğru mudur? Kullanılabilecek vagonlar hurdaya verilerek kamu zarara mı uğratılmaktadır? Usulsüz hurda satışı yapıldığı gerekçesiyle TCDD’ye yönelik soruşturma var mıdır? ‘Hurda yolsuzluğu’ iddiasıyla soruşturma geçiren TCDD personeli, yetkilisi, bürokratı var mıdır?” sorularını yöneltti.



HURDA HİBE EDİLMEDİ



Önergeyi yanıtlayan Bakan Turhan, şunları kaydetti: “TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ile TCDD Taşımacılık A.Ş.’nde mevcut bulunan kullanılmış ve bundan sonra da kullanılma imkânı bulunmayan bütün hurda (vagon, lokomotif vs.) metal malzemelerin satış işlemleri; 20 Mart 1971 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ve 2001 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğü’ne (HURDASAN A.Ş.) yapılmaktadır. Hiçbir kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşu ve üçüncü şahıslara hurda hibe edilmemiştir. Ayrıca, hurda satış işlemleri kayıt altına alınmaktadır.



ÖMRÜNÜ TAMAMLAYANLAR



Sivas Bostankaya Gar Şefliği’nde bulunan vagonlar ağırlıklı olarak 1954 yılında imal edilmiş olup bunlardan kullanma imkânı bulunmayan ve tamirleri ekonomik olmayan vagonlarla ilgili teknik rapor düzenlenerek ıskat teklifleri yapılmış ve ıskat kararı alınmıştır. Iskat edilen vagonların satışları mevzuat gereği MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüğüne (HURDASAN A.Ş.) yapılmıştır. Kullanım ömrünü doldurmamış vagonların ıskatı ve kesimi yapılmamıştır. Zaman zaman yapılan ihbarlar araştırılarak idari başlatılmakta, yapılan işlemler ihbar yapan kişiye de bildirilmektedir.”