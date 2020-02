Hurda araçlar 14 milyon TL kazandırdı

TİSVA raporunda Türkiye’de teknolojide yapılan israfın boyutları şu şekilde açıklandı: “Otomobil değiştirme sıklığı 8 yıl ve üzerinde olduğu görülmektedir. Katılımcıların çoğunluğu ekonomik olduğu gerekçesiyle ulaşım aracı olarak toplu taşıma araçlarını kullanmakta, ortak araç kullanımı çok düşük seviyelerde kalmaktadır. Bir önceki yılda yüzde 27.3 olan otomobil sahipliği oranı, 2018 yılında yüzde 31.1’e yükselmiştir. Bir aracın parçalarının yüzde 80’inden fazlasının geri dönüşümü yapılabilmektedir. Hurda otomobillerin geri dönüştürülmesi sayesinde, her yıl 14 milyon tondan fazla çelik geri kazandırılmaktadır. Bu sayede, enerjinin yüzde 74’ünün ve ham maddenin yüzde 90’ının korunduğu ve su tüketiminin yüzde 40 azaltıldığı tespit edilmiştir. Türkiye İsraf Araştırması’na göre; cep telefonu olan bireylerin neredeyse tamamı akıllı telefon kullanmakta, ortalama 3.7 yılda bir cep telefonu değiştirmektedirler. Cep telefonu değiştirme nedenleri arasında öncelik bozulma ve piyasaya çıkan yeni modele sahip olma isteği olarak belirlenmiştir. Genç yaştaki bireylerin daha ileri yaş gruptakilere göre daha sık cep telefonu değiştirmektedirler. Dünya genelinde her yıl üretilen toplam cep telefonu sayısı bir milyarı bulmaktadır. Geri dönüştürülen her bir milyon telefonda, 16 ton bakır, 350 kilo gümüş, 34 kilo altın geri kazanılmaktadır.”