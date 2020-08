Hükümetten ekonomi mesajları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, #BeratAlbayrakınYanındayız etiketiyle paylaştığı mesajında şunları kaydetti: “Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir.”

ZİLLETE MAHKÛMLAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bazı ekonomik göstergelerdeki hareketliliğe değindi. Makro göstergelerdeki dalgalanmaların Türkiye ekonomisinin gerçeğini yansıtmadığını vurgulayan Varank, “Türkiye ekonomisinin yönü üretim, istihdam, inovasyondur. Her zaman olduğu gibi kalkınmaya dönük yatırım iştahını artıran adımlarla, Türkiye’yi hep beraber hak ettiği seviyelere taşıyacağız” değerlendirmesinde bulundu. Varank, şunları kaydetti: “Ne yazık ki ‘Ekonomi kötüye gitsin, gemi su alsın, ülke batsın da yeter ki gitsinler’ diyenler, ellerini ovuşturarak bekleyenler var. Derdi memleket olmayandan ne vatana ne de millete fayda gelir. Bu zihniyet zillete mahkûmdur.”

LOBİ HİÇ DURMADI

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Twitter’dan yayınladığı mesajında, “18 yıldır yaşanan her zorlukta bu durumu AK Parti’den kurtulma fırsatı olarak görenler bugün tüm dünyanın yaşadığı küresel salgından kaynaklanan zorlukları ve dövizdeki hareketliliği fırsat olarak görüp yine umutlandılar. Her seferinde olduğu gibi milletimizin güvenini yaralamak, umudunu kırmak için harekete geçtiler. Evet, tüm dünya ile birlikte zor zamanlardan geçiyoruz. Bu tür zamanlarda kaygılanmak, endişe duymak normal. Bu yönde kaygılar dile getirilebilir. Fakat geçmişe dönüp baktığımızda 18 yıldır ‘her ne pahasına olursa olsun AK Parti’den kurtulmalıyız’ lobisi hiç durmadı. Nelere umut bağlamadılar ki” ifadelerini kullandı.

‘HAYAL KIRIKLIĞI OLACAK’

“Her seferinde ‘bu defa kurtulacağız’ dediler ve biz her seferinde kararlılıkla inandığımız yolda milletimizle beraber her engeli aşarak yürüdük” diye Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü: Geçmişte ordu göreve pankartları açanlar, kapatma davası ile “bu sefer tamam” diyenler, 27 Nisan e-muhtırasını alkışlayanlar, Gezi’de “altı ay alışveriş yapmayın ekonomi çöksün” diyenler, FETÖ’nün yargı darbesinden medet umanlar... MİT tırları operasyonu ile Türkiye’yi savaş suçlusu ilan etmeye kalkışanlar, 15 Temmuza bel bağlayanlar, Suriye’de PYD/YPG’ye arkadaşlar diyenler, sınırlarımızı güvence altına almak, toprak bütünlüğümüzü korumak için yaptığımız harekatlarda hezimet yaşamamızı bekleyenler... .Libya’da darbecilerin yanında duranlar, Mavi Vatan’da Yunan tezlerini savunanlar hep hayal kırıklığına uğradılar, biz inandığımız yolda milletimizle beraber her engeli aşarak yürüdük. Şimdi dövizdeki artışa bel bağlayanlar yine hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Bunlara öneriniz ne diye sorsak, ekonomi için IMF’yi adres gösterecekler ve “Türkiye olarak iddialarınızdan vazgeçin” diyecekler.

‘TÜRKİYE TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLDU’

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun #TürkiyeyeGüveniyorum etketiyle Twitter’dan şu mesajları paylaştı: “Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde son 18 yılda büyük bir şahlanış dönemine giren Türkiye’nin yükselişi, dış mihrakların ve küresel sömürü düzeni baronlarının kirli oyunlarıyla inkıtaya uğratılmak istenmektedir. Son dönemde, kur oyunları üzerinden doğrudan ekonomimizi hedef alan saldırıların kimler tarafından organize edildiği çok iyi bilinmektedir. Türkiye, salgın sürecinde yürütmüş olduğu başarılı sağlık ve ekonomi sistemiyle tüm dünyaya örnek olmuştur. Ülkemizin ekonomik yükselişi ve Akdeniz’in barış diyarı olabilmesi için kararlılıkla savunduğu tezleri, yıllarca sömürü çarkını işleten kan emici odakların oyunlarını boşa düşürmüştür.

KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN

Milli ve bağımsız ekonomi için attığımız her adım, küresel sömürü çetelerini Türkiye’ye karşı üstü örtülü kirli bir operasyona zorlamıştır. Başarılı ekonomi yönetimi ve güçlü liderlik ile tüm oyunları bozacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. 2020 yılı birinci çeyrek büyüme oranlarında 4,5 puan ile; G-20 ülkeleri, Avrupa Birliği ülkeleri ve OECD ülkeleri arasında açık farkla birinci olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, algı operasyonlarıyla diz çöktürülecek bir ülke değildir. Ekonomimiz her geçen gün güçlenerek yoluna devam etmektedir. Tüm ekonomik veriler, tablolar, grafikler ve rakamlar Türkiye’nin ekonomik gücünü dost düşman herkese göstermektedir.”