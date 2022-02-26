Hububatçılar alternatif pazarlara yönelecek

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Putin ölümcül silahını devreye sokuyor Cesetleri bile buharlaştırıyor...Putin ölümcül silahını devreye sokuyor! Cesetleri bile buharlaştırıyor...#RUSYA
Türkiye’nin yaptırım kararı ne olacakTürkiye’nin yaptırım kararı ne olacak#Türkiye
Kan sizin elinize de bulaşır Rusyaya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati'Kan sizin elinize de bulaşır' Rusya'ya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati?#SWIFT
Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Zelenskiden yeni açıklama Silahları bırakmayacağızUkrayna - Rusya savaşında son durum: Zelenski'den yeni açıklama 'Silahları bırakmayacağız'#Ukrayna
Ukraynadan büyük kaçış İstikamet Putinden en uzağaUkrayna'dan büyük kaçış! İstikamet Putin'den en uzağa#Ukrayna
Rusların ilk hedefi benimRusların ilk hedefi benim#Zelenski
Putini de listeye aldılar ABDden flaş bir hamle daha... Rusyadan jet yanıtPutin'i de listeye aldılar! ABD'den flaş bir hamle daha... Rusya'dan jet yanıt!#Rusya
Komediden başkomutanlığa... Kimdir bu ZelenskiKomediden başkomutanlığa... Kimdir bu Zelenski#Volodimir Zelenski
Rus işgalinde Çernobil korkusuRus işgalinde Çernobil korkusu#Çernobil
NATO zirvesi sonrası durum tespiti... Topyekûn işgalNATO zirvesi sonrası durum tespiti... Topyekûn işgal!#Stoltenberg
300 askerle Kiev’e sızdılar300 askerle Kiev’e sızdılar#Ukrayna
Gökçe Bahadır-Emir Ersoy evlendiGökçe Bahadır-Emir Ersoy evlendi#Gökçe Bahadır
Kafa karıştıran fotoğraf Kafa karıştıran fotoğraf#Nur Fettahoğlu
Yok artık Edin Visca Eski taliplerini pişman ediyor... O rakam...Yok artık Edin Visca! Eski taliplerini pişman ediyor... O rakam...#Trabzonspor
Siber cepheSiber cephe#Rusya-Ukrayna
HABERLEREkonomi Haberleri

Hububatçılar alternatif pazarlara yönelecek

#Hububat#Yağlı Tohum#Kazım Taycı
Hububatçılar alternatif pazarlara yönelecek

Türk hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü, Ukrayna-Rusya krizinden dolayı hem ihracat hem de ithalatta alternatif pazarlara yönelmeye başladı.

Haberin Devamı

İHBİR başkan adayı Kazım Taycı, “Ukrayna- Rusya krizinde bütün kriz anlarına hazırız. Alternatif pazarlarımızla işlerimize devam edeceğiz” dedi. Taycı, bu durumun bir an önce son bulmasını temenni ettiklerini ancak sektör olarak her duruma karşı önlemlerini de aldıklarını vurguladı.

Taycı, “Ukrayna'da yoğun miktarda buğday ve ay çiçeği ithal ediyoruz. Özellikle yağ üretiminde ay çiçeğini kullanıyoruz. Buğday ithalatına alternatif pazarlarımız Kanada, Meksika ve Avustralya. Ay çiçekte ise alternatif pazarlarımız Doğu Avrupa Ülkeleri, Bulgaristan ve Romanya. İhracat noktasında Rusya pazarı ile herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Ukrayna'da ise yükleme sorunları yaşanıyor. Sevkiyat şu anda durmuş pozisyonda. Umarım bu durum bir anca önce geçer, her şeyden önce insan sağlığı birinci önceliğimiz” dedi.

Haberin Devamı

Taycı, ayrıca sektör olarak ihracatta iki pazarın da alternatiflerini belirlediklerini ve bu bölgelere yönelik çalışmalar düzenlediklerini vurguladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hububat#Yağlı Tohum#Kazım Taycı

BAKMADAN GEÇME!

Kan sizin elinize de bulaşır Rusyaya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati | 6 SORU 6 YANIT

'Kan sizin elinize de bulaşır' Rusya'ya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati? | 6 SORU 6 YANIT

#SWIFT
Rusya-Ukrayna geriliminde madde detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiyeyi neler bekliyor

Rusya-Ukrayna geriliminde 'madde' detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiye'yi neler bekliyor?

#Ukrayna
Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?

#Rusya-Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Kan sizin elinize de bulaşır Rusyaya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati | 6 SORU 6 YANIT

'Kan sizin elinize de bulaşır' Rusya'ya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati? | 6 SORU 6 YANIT

#SWIFT
Rusya-Ukrayna geriliminde madde detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiyeyi neler bekliyor

Rusya-Ukrayna geriliminde 'madde' detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiye'yi neler bekliyor?

#Ukrayna
Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?

#Rusya-Ukrayna Savaşı