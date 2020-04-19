Hububat ve bakliyat zammına ithalat freni

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) hububat ithalatında daha önce gümrük vergileri sıfırlanırken dün de ek mali yükümlülükler kaldırıldı. Ayrıca ayçiçek yağının ithalatından alınan gümrük vergisi de 12 puan düşürülerek yüzde 30’dan yüzde 18’e indirildi. Yine virüs nedeniyle satışları durma noktasına gelen yerli demirçelik üreticilerini korumak için ithalat vergisi 5 puan yükseltilirken, tekstil üreticilerini desteklemek için de Pakistan gibi ülkelere uygulanan tavizli vergiler son buldu. Yetkililer, bu kararla iç piyasada olası fiyat artışına karşı TMO’nun hem vergi hem de ek mali yükümlülüklerinin kaldırılarak ithalat yapabilmesine olanak sağlandığına dikkat çektiler. Bu kararla TMO 1.5 milyon ton buğday, 100 bin ton kuru baklagiller, 700 bin ton arpa, 700 bin ton mısır ile 100 bin ton pirinç ithalatı için vergi ödemeyecek, ek yükümlülüğü olmayacak. 1.9 milyon tonluk tüketimine karşın 1.1 milyon tonluk üretimiyle dünyanın en büyük ayçiçek ithalatçılarından Türkiye, dünkü bir diğer kararla da ayçiçek tohumu ve ayçiçek ithalat vergilerini düşürdü. Buna göre 31 Mayıs’a kadar ayçiçek tohumu ithalatından alınan gümrük vergisi yüzde 13’ten yüzde 9’a (Bosna Hersek ve Kosova için yüzde 0); yüzde 30 olan ayçiçek ithalatı gümrük vergisi de yüzde 30’dan yüzde 18’e (Kosova için 0) indirildi. Söz konusu vergi oranları 1-30 Haziran 2020 tarihleri arasında ise yüzde 13 ve yüzde 30 olarak uygulanacak.