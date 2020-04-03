Hububat ve bakliyat ihracatı ilk çeyrekte 1,8 milyar dolar oldu

Güneydoğu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı da olan Altunkaya, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yavaşlama olsa da alınan tedbirlerle ihracatın sürdüğünü bildirdi.

Altunkaya, sektörün mart ayında 633 milyon 355 bin dolarlık ihraç yaptığını, ocak-mart döneminde ise Türkiye'den 199 ülkeye toplam 1 milyar 810 milyon 518 bin dolarlık ürün gönderildiğini ifade etti.

En fazla ihracatın Orta Doğu, Afrika, Avrupa ve Amerika'ya gerçekleştirildiğini belirten Altunkaya, en çok ihracat yapılan ülkelerin ise

Irak, Amerika Birleşik Devletleri, Yemen ve Suudi Arabistan olduğunu kaydetti.

Altunkaya, "Salgına karşı alınan önlemler ve sınırlardaki kontrollü geçişlerle ürünlerimizi dünyanın birçok ülkesine göndermeye devam ediyoruz. Ülkemizde vatandaşlarımızın gıda konusunda panik yapmasına gerek yok. Herkese yetecek kadar gıda maddesi mevcut. Yeter ki vatandaşlarımız alınan önlemlere ve kurallara uymaya devam etsin." değerlendirmesinde bulundu.