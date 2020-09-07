Hububat Türkiye'nin en fazla ihracat yapan tarım sektörü oldu

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Haluk Okutur, Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektörü, ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13.37 oranında artış ile 545 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek, Türkiye'de tarım alanında en fazla ihracat yapan sektörü olduğunu söyledi.

PANDEMİYE RAĞMEN 188 ÜLKEYE İHRACAT

Ağustos ayında diğer aylara göre rekor artışların devam ettiğine dikkat çeken Başkan Okutur, İHBİR'in geçen senenin aynı ayına göre yüzde 3,37'lik artışla, 137 milyon 352 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, 8 ayda 188 ülkeye ihracat yapıldığını kaydetti. İHBİR, ağustos ayında en fazla ihracatı; Irak, Birleşik Krallık, Suudi Arabistan ve İsrail'e yaptı. Okutur, Birliğimiz geçen senenin aynı ayına göre Suudi Arabistan'a yüzde 69,91 İsrail'e yüzde 50,00, Irak'a yüzde 22,21 ve Birleşik Krallığa olan ihracatını da yüzde 6,69 oranında değer bazında artırdı dedi.

İHBİR üyelerinin; veri tabanı platformu sayesinde istedikleri tüm bilgilere kolayca ulaşabildiklerinin altını çizen Başkan Okutur, "Bunun yanında pandemiden ötürü fiziki buluşmaların yasaklanmasıyla birlikte, hızlıca hayata geçirilen sanal heyetler ve ticaret heyetleriyle de üyelerimizi en iyi firmalarla buluşturduk, yapılan görüşmeler neticesinde önemli iş birliklerine vesile olduk. Birlik olarak her zaman üyelerimizin yanında olacağız ve onlara her zorlu koşulda destek olmaya devam edeceğiz diye ekledi.

EN FAZLA PASTACILIK ÜRÜNLERİ VE ŞEKERLİ MAMULLER İHRAÇ EDİLDİ

Geçen senenin aynı ayına göre şeker ve şekerli mamuller yüzde 7,29 artarak 30.122 milyon dolar, kakaolu ürünler ihracatımız yüzde 3,71 artarak 24.286 milyon dolar, pastacılık ürünleri 0,78 artarak 28.226 milyon dolara yükseldi. Diğer gıda müstahzarları ise yüzde 1,77 artarak 29.902 milyon dolar ile en fazla ihraç edilen ürün grupları oldular.

KADIN GİRİŞİMCİLERİ İHRACATA YÖNELTİYORUZ

Başkan Okutur, kadın girişimcileri cesaretlendirerek ihracata yöneltmek amacıyla İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu başlıklı bir program başlatacaklarını da hatırlattı. Çevrimiçi panelle başlayacak olan program kapsamında ilerleyen dönemlerde sertifikalı online eğitimlerin de verileceği, ilk söyleşinin 10 Eylül Perşembe Günü Saat 13.00'de başlayacağını belirtti.