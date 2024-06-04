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Hububat ihracatının % 7.4’ünü gerçekleştirdi

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#Hububat İhracatı#Fethi Kalıpçı Sönmez#İhracat
Hububat ihracatının % 7.4’ünü gerçekleştirdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 07:00

SANAYİ ve ihracatçı şirketlerden Armada Gıda’nın Başkanı Fethi Kalıpçı Sönmez, yaşanan küresel belirsizlikler ve giderek zorlaşan piyasa koşullarına rağmen ihracatlarını artırdıklarını anlattı.

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90’ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini açıklayan Sönmez, “Ülkemizde yıllık ortalama 1.3 milyon ton seviyesinde bakliyat üretilirken, ihracatı yapılan bakliyat oranı yüzde 93 seviyelerinde. Küresel hububat üretimi de her geçen yıl büyümesini sürdürüyor. Türkiye, 2023’te bakliyat işleme ile beraber yaklaşık 12 milyar dolar değerinde hububat ihracatı gerçekleştirdi. Armada Gıda olarak biz 31 Aralık 2023’te sona eren finansal dönem itibarıyla seçili bakliyat ürünlerinde Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 7.2’sini, hububat ürünlerinde ise toplam ihracatın yüzde 7.4’ünü gerçekleştirdik” diye konuştu.

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#Hububat İhracatı#Fethi Kalıpçı Sönmez#İhracat

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