Hububat ihracatının % 7.4’ünü gerçekleştirdi

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90’ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini açıklayan Sönmez, “Ülkemizde yıllık ortalama 1.3 milyon ton seviyesinde bakliyat üretilirken, ihracatı yapılan bakliyat oranı yüzde 93 seviyelerinde. Küresel hububat üretimi de her geçen yıl büyümesini sürdürüyor. Türkiye, 2023’te bakliyat işleme ile beraber yaklaşık 12 milyar dolar değerinde hububat ihracatı gerçekleştirdi. Armada Gıda olarak biz 31 Aralık 2023’te sona eren finansal dönem itibarıyla seçili bakliyat ürünlerinde Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 7.2’sini, hububat ürünlerinde ise toplam ihracatın yüzde 7.4’ünü gerçekleştirdik” diye konuştu.