HSBC’den TL tavsiyesi

HSBC, Türk Lirası’na karşı dolar satılması tavsiyesinde bulunurken, 7.10 hedef seviyesiyle Dolar/TL ‘de kısa pozisyon açtı. Değerlendirmede zarar-kes seviyesi olarak 7.53 belirlendi.

Türk Lirası’nın taktiksel açıdan bakıldığında daha da prim yapması için marj bulunduğuna dikkat çeken banka özellikle risk iştahının olduğu ortamda yabancı yatırımcıların Türk Lirası’na yönelik ilgisinin canlandığını, ters dolarizasyonun artabileceğini ve Türk Lirası’nın desteklenebileceğini belirtti. Aralık ayında açıklanan enflasyonun geçmiş dönemden gelen kurdaki birikimli etkinin ve Eylül-Ekim dönemine kadar devam eden genişlemeci para politikasının yansıması olduğuna dikkat çeken banka enflasyonun 2021’in ilk bölümünde yükselmeye devam edeceğini öngördü.