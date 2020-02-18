HSBC büyük işten çıkarma yapacak

HSBC Holdings PLC , yatırım bankacılığının boyutunda küçülmeye gitmek ve ABD ile Avrupa'daki faaliyetlerinde revizyon yapmak amacıyla 100 milyar dolarlık

varlığını elden çıkaracağını açıkladı.



HSBC'nin bu yeni stratejisi gelecek üç yılda yaklaşık 35,000 kişinin işten çıkarılması anlamına geliyor.



Uzun bir süredir sektördeki rakiplerinin gerisinde kalan HSBC, daha küçük ve daha rekabetçi olmak için uğraşırken ana pazarlarındaki yavaşlayan büyüme, koronavirüs salgını, Brexit ve merkez bankasının düşük faiz oranları gibi zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyor.



HSBC'nin geçici CEO'su Noel Quinn Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bu programın toplamına bakıldığında çalışan sayımız gelecek üç yıl içinde 235,000'den 200,000'lere inebilir" dedi.

Bulundurduğu varlıklar bakımından Avrupa'nın en büyük bankası olan ve cirosunun büyük bir kısmını Asya'dan elde eden HSBC'nin vergi öncesi karı 2019 yılında üçte bir oranında azalarak 13.35 milyar dolara geldi ve 20.03 milyar dolarlık beklentinin oldukça altında kaldı.



Bunun sebebi ise HSBC'nin küresel bankacılık ve piyasa faaliyetleri ve Avrupa'daki ticari bankacılık birimlerindeki 7.3 milyar dolarlık tahsil edilemeyen borçları bilançosundan silmesi olarak gözüküyor.



Bankanın kilit karlılık göstergesi olan özsermaye karlılığının (RoTE) 2022 yılında yüzde 10- yüzde 12 aralığında olması bekleniyor. HSBC'nin RoTE'si 2018 yılındaki %8.6'dan geçen yıl yüzde 8.4'e düşmüştü.



Ayrıca HSBC, devam etmekte olan koronavirüs salgınının çalışanlarını ve müşterilerini ciddi şekilde etkilediğini ve uzun vadede virüs salgınının banka cirolarını düşürebileceğini ve tedarik zincirlerindeki aksamalardan dolayı batık kredilerin artabileceğini açıkladı.

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