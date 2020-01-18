Hoş ‘Kel’diniz

SON yıllarda Türkiye turizmi hızlı bir büyüme yakaladı. Sadece deniz, kum, güneş turizmi değil, sağlıktan spora birçok alanda turizm sektörü gelişmeye devam ediyor. Bunlar arasında dikkat çekenlerin başında ise sağlık turizmi geliyor. 2019’da sağlık turizminden elde edilen gelir 1.5 milyar dolara yaklaştı, 2023’te bu alandan 10 milyar dolar gelir elde edilebileceği ifade ediliyor. Resmi olmayan rakamlara göre ise sağlık turizminden elde edilen gelirm konuşulan rakamların çok daha üstünde. Dünyanın birçok ülkesinden sağlık turisti ağırlayan Türkiye, saç ekiminde estetik operasyonlarına, genel sağlıktan diş tedavisine kadar bir çok alanda dünya standartlarının üstünde hizmet verebiliyor. Biz de sağlık turizminin geldiği noktayı, hedefleri, yaşanan sıkıntıları, tüketicilerin doğru bildikleri yanlışları ve son trendleri Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Komisyon Üyesi Dr. Servet Terziler ve Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak ile konuştuk.



500 BİN KİŞİ



Türkiye’nin saç ekiminde birçok ülkeye göre ileri seviyede olduğunu, yaklaşık 500 bin kişinin bu iş için Türkiye’ye geldiğini belirten Terziler, merdivanlatı işletmelerin sektörü sıkıntıya soktuğunu söyledi. Merdivenaltı işletmelerin yurtdışındaki algıyı bozduğuna dikkat çeken Terziler, Türkiye’deki saç ekim merkezlerinin yüzde 95’inin ruhsatsız hizmet verdiğini iddia etti. Bunun turistin memnuniyet oranının düşürdüğünü dile getiren Terziler, uzmanlar tarafından yapılmayan işlemlerin ölüm riski taşıdığını vurguladı. Türkiye’nin fiyat avantajının da diğer ülkelerde düşen fiyatlarla kaybolmaya başladığın kaydeden Terziler, estetik konusunda da son yıllarda ‘Brezilya poposuna’ ilginin bir hayli yükseldiğini söyledi. Terziler, burun ve göğüs estetiğinden sonra en çok Brezilya poposu yaptırmak isteyen kadınların Türkiye’ye geldiğine dikkat çekti. İşte Servet Terziler’in sağlık turizmi ve dikkat edilmesi gereken konular hakkındaki açıklamaları...

SAÇ EKİM MERKEZLERİNİN YÜZDE 95'İ MERDİVEN ALTI



* Türkiye sağlık turizmi alanında 1 milyon kişi ağırlıyor.



* Türkiye’ye 500 bin kişi saç ekimi için geliyor.



* 2 bin 400 saç ekim merkezi olduğu söyleniyor.



* Bunların yüzde 95’i merdiven altı yani ruhsatsız.



* Türkiye’ye sağlık turizmi için gelenlerin yaklaşık yarısı saç ekimi için geliyor.



* Ondan sonraki büyük pay estetik sektörünün



* Geri kalan kısım ise genel sağlık için Türkiye’yi tercih ediyor.



SAÇ EKİMİ 800 ESTETİK 2 BİN 500 EURO'DAN BAŞLIYOR



* Türkiye’de saç ektirmenin bedeli 800 ile 10 bin Euro arasında değişiyor.



* Ortalaması ise 1700 ile 2000 Euro arasında.



* Estetik fiyatları ise 2 bin 500 Euro’dan başlıyor.



* Türkiye’de yılda 100 bin estetik işlemi yapılıyor.



* Türkiye’de günde 1.500 saç ekimi yapılıyor.



TÜRKİYE ALEYHİNE PROPAGANDA YAPILIYOR



* Türkiye geçmişte doktorları, kullandığı teknolojiler ve fiyat olarak çok avantajlıydı.



* Ancak bundan 5 yıl önce Avrupa’da saç ekimi 10 bin Euro’yken şimdi 5 bin Euro’ya kadar düştü.



* Fiyat olarak Türkiye’ye çok yaklaşmaya başladılar.



* Ayrıca ‘Türkiye’de hemşireler saç ekimi yapıyor’ diye propaganda yapıyorlar.



* Çantacı dediğimiz doktor olmayan kişiler Avrupa’da saç ekimi yapmaya başladılar.



* Almanya ve Avusturya gibi ülkelerde çok fazlalar.



* Abu Dabi, Dubai, Katar gibi yerlerde kaçak iş yapanlar algının bozulmasına neden oluyor.



* Bir de bu işi iyi yapanlar da Avrupa’ya gitmeye başladı.



* O ülkelerdeki sağlıkçılar bizimkilerden bu işi öğreniyor. Onlar da bizim seviyemize çıkıyor.

SAĞLIK TURİSTİNİN KONAKLAMASI 7 GÜNE KADAR ÇIKIYOR



* Gelen turistlerin büyük çoğunluğu acenteler aracılığıyla geliyor.



* Anahtar teslim turlarla birlikte işlem yaptırıyorlar.



* Sağlık turisti otel ve şehir turları dahil ödeme yapıyor.



* Estetik için gelen ortalama 5-7 gün Türkiye’de kalıyor.



* Saç ekimi için gelenler en az 2-3 gün konaklama yapıyor.



SAĞLIK TURİZİMİNDE TÜRKİYE'YE RAKİP ÜLKELER HANGİLERİ



* Sağlık turizminde bir numara ABD



* Sonrasında ise Almanya ve Hindistan geliyor.



* Türkiye de üst sıralarda yer alıyor.



* Son dönemlerde Çekya ve Macaristan sağlık turizminde atağa kalktı.



* Ucuza estetik ve diğer operasyonları yapmaya başladılar.



* Avrupa’da olmaları onlar için ciddi avantaj yaratıyor.

İLK SIRADA İTALYANLAR VAR

Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak:



* Saç ekiminde Avrupa, Orta Doğu ülkelerini solladı.



* En çok İtalya’dan saç ekimi için geliyorlar



* Almanya, Belçika, İsviçre, İngiltere, Norveç ve İsveç de üst sıralarda yer alıyor.



* Türkiye’nin saç ekimi alanında rakibi yok.



* Bu kaliteyi bu fiyata yapabilen başka bir ülke yok.



* Bunun dışında onkoloji ve karaciğer nakli hastaları da sıklıkla ülkemize geliyor.



* Tedavi için 6 ay kalıp 150 bin dolar harcıyorlar.



* Fizik tedavi için gelenler de 2 ay kalıp 20 bin dolar harcıyor.



* Bunları da düşününce şu an için gelir 1.5 milyar dolar gibi gözükse de asıl rakamın 10 milyar dolar olduğunu söyleyebiliriz.

AKIN AKIN BREZİLYA POPOSU İÇİN GELİYORLAR

* Bilinenin aksine saç ekimi için gelenlerde ağırlık Avrupa ülkelerine döndü.



* Saç ekimi için Avrupa’dan gelenlerin oranı yüzde 50’yi aştı.



* İspanya’dan, İtalya’dan ve Hollanda’dan gelenler çoğunlukta



* Arap ülkelerinden gelenlerin sayısı da bir hayli yoğun.



* Estetik konusunda son moda Brezilya poposu oldu. Akın akın geliyorlar.



* Bu işlem için daha çok Avrupa ülkelerinden geliyorlar.



* İsveç, Norveç, Danimarka’dan Brezilya poposu için talep çok fazla.



* Türkiye’de burun ve göğüs estetiğinden sonra en çok popo estetiği yapılıyor.



* Romanya, Bulgaristan gibi yakın ülkeler de estetik için Türkiye’yi tercih ediyor.