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Horoz Lojistik halka arz oluyor

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#Horoz Lojistik#SPK#Halka Arz
Horoz Lojistik halka arz oluyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 17:09

Lojistik şirketi Horoz Lojistik’in halka arzı SPK tarafından onaylandı. Planlanan halka arz ile şirketin ek satış dahil yüzde 27,19’nun halka açık paylardan oluşmasının beklendiği açıklandı. Talep toplama tarihlerinin ise 29-30-31 Mayıs 2024 olarak belirlendiği duyuruldu.

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Basın toplantısında halka arz sürecine dair açıklamalarda bulunan Horoz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz, “Saydamlık, hesap verebilirlik, sürdürülebilirlik konusunda attığımız adım ve geldiğimiz noktayı halka açılarak kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz" dedi.

Horoz, izahnamelerinde de belirttikleri gibi halka arzdan gelecek fonları kullanacakları üç temel alan olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir tanesi, büyük hacimlerde depolarımız var ve buralardaki aydınlatma, mekanizasyon ve iş makinaları tamamen elektrikle çalışıyor. Onun için sürdürülebilirlik ve çevre vizyonumuz çerçevesinde bir güneş enerjisi santrali yapmayı planlıyoruz. Bununla birlikte depolarımızdaki elektriği de kendimiz üretmiş olacağız. Öte yandan e-ticarete dönük robotik otomasyonlu depolardan yapmaya başladık. Ülkenin en hızlı, tam otomasyonlu çalışan deposunu yaptık. Bunu devam ettiriyoruz. Halka arzdan gelecek fonun bir kısmını da işletme sermayemizi artırmak için kullanacağız. Böylece daha fazla müşteriye hizmet verecek sermaye yapısını oluşturacağız. “

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#Horoz Lojistik#SPK#Halka Arz

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