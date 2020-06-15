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Ekonomi
Haber Giriş: 15.06.2020 - 13:01,Son Güncelleme:

Hong Kong Disneyland yeniden açılmaya hazır

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Hong Kong Disneyland yeniden açılmaya hazır
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18 Haziran'da Hong Kong Disneyland yeniden açılacak dünyanın ikinci Disney parkı olacak.

En küçük Disney tema parklarından biri, küresel koronavirüs krizi nedeniyle 26 Ocak'ta kapandı ve o zamandan beri birkaç istisna dışında kapalı kaldı. Şangay Disneyland, 11 Mayıs'ta maskelerle konuklarını tekrar ağırlayan ilk park oldu.  Ve Hong Kong Disneyland benzer prosedürleri takip edecek gibi görünüyor.

CNN International'ın haberine göre kalabalık kontrolünü sürdürmek için konukların yedi gün öncesine kadar online rezervasyon yapmaları gerekiyor. Parkta ateş ölçülecek ve maskesiz girilmeyecek. Parkın yıllık geçiş kartı sahipleri olan Magic Access üyeleri rezervasyon önceliği kazanacak. 

Şimdilik, konuklar Mickey, Minnie ve fotoğraf operasyonları gibi yakın deneyimler yaşayamayacak. Ancak şovlar gibi sosyal olarak mesafeli aktivitelerin tadını çıkarabilecekler.

 

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