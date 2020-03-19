MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriHonda Türkiye'den flaş Corona virüs kararı
GeriEkonomi Honda Türkiye'den flaş Corona virüs kararı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 19.03.2020 - 16:05,Son Güncelleme:/

Honda Türkiye'den flaş Corona virüs kararı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Honda Türkiye'den flaş Corona virüs kararı
Abone Olgoogle-news

Honda Türkiye, Kocaeli Şekerpınar'daki üretim operasyonlarının geçici olarak askıya alınacağını bildirdi.

Honda Türkiye, bugün çalışanlarına ve tedarikçilerine, koronavirus (kovid-19) salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar'daki üretim operasyonlarının geçici olarak askıya alınacağını duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; fabrikasındaki üretim 23 Mart 2020'den itibaren askıya alınacak. Bu karar, tedarik zincirlerinde yaşanan zorlukların sonucunda alındığı belirtildi.

Ayrıca; şu anki planın 6 Nisan 2020 tarihinde üretimi yeniden başlatmak üzerine kurulduğu bildirilirken, bu durumun hükümet kararları, sağlık otoritelerinin tavsiyeleri ile piyasa ve tedarik koşullarına bağlı olarak yeniden gözden geçirileceği ve duruma göre değerlendirileceği belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle