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Honda Türkiye Gebze'deki fabrikasında üretimi sonlandırdı

#Honda Türkiye#Fabrika#Gebze
Honda Türkiye Gebzedeki fabrikasında üretimi sonlandırdı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Honda fabrikası, 24 yıllık üretim sürecinin ardından faaliyetlerine son verdi. Honda Türkiye, 2019 yılında yaptığı açıklama ile tesisteki üretimini durduracağını duyurmuştu. Honda Türkiye'nin faaliyetini sona erdirmesinin ardından fabrikanın yeni sahibi HABAŞ oldu.

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1992’den bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren ve 1997’den beri Gebze’de üretim yapan Honda Türkiye, 2019 yılında yaptığı açıklama ile tesisteki üretimini 2021 yılı itibariyle durduracağını duyurmuştu.

İlk olarak 1997 yılında Gebze’deki fabrikasında üretime başlayan Honda Türkiye bu fabrikada Civic modelini üretiyordu. Yıllık 38 bin adetlik üretim kapasitesine sahip olan fabrikanın çalışan sayısı ise 770 kişiydi. Honda buradaki üretimini durduracağını 2019 yılında yaptığı bir açıklama ile kamuoyuna duyurmuştu. Bu açıklamada 2021 yılı itibariyle Gebze’deki fabrikada Civic üretiminin tamamen duracağını ve Japon markanın yalnızca pazarlama faaliyetleri ile Türkiye’de kalmaya devam edeceği belirtilmişti.

FABRİKA HABAŞ'IN OLDU

Honda'nın fabrikasının yeni sahbi ise HABAŞ olmuştu. Japon üreticiden yapılan açıklamada, “Honda Türkiye AŞ, Gebze’deki üretim tesislerini HABAŞ Topluluğu'na devretmek üzere anlaşmaya varmıştır. Taraflar arasında varılan anlaşma neticesinde söz konusu taşınmazın teslim tarihi Eylül 2021’den sonra gerçekleştirilecektir. 1992 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren Honda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerine pazarlama, satış ve satış sonrası operasyonları ile en kaliteli hizmeti sunmaya devam edecektir. Faaliyetlerine İstanbul’daki Genel Müdürlüğünde devam edecek olan Honda Türkiye AŞ, etkin bayi ağı ile ülkemiz için değer yaratmayı sürdürecektir” denilmişti.

Yüzde 100 yerli sermayeye sahip olan Habaş Topluluğu, 1956 yılında kurulmuş ve birçok farklı sektörde faaliyet gösteriyor. İlk olarak “Hamdi Başaran Topkapı Oksijen Fabrikası” adı ile temelleri atılan topluluk, temel olarak sınai ve tıbbi gazlar, çelik, elektrik enerjisi, ağır makina, tüp ve kriyojenik tank üretimleri yanında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) dağıtımı yapan, liman ve deniz taşımacılığı hizmetleri sunan bir sanayi kuruluşları topluluğu.

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#Honda Türkiye#Fabrika#Gebze