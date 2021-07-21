Honda Japonya'daki tesislerinde üretime ara verecek

Kyodo ajansının haberine göre, akıllı telefon ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrası otomobil üreticileri tedarik sıkıntısı çekmeye devam ediyor.

Buna göre Honda, ülkenin güneybatısında bulunan Mie eyaletindeki tesislerinde 2-6 Ağustos'ta imalata ara verecek. Üretim boşluğu eylül ayındaki tatil periyodunda kapatılacak.

Kyodo ajansına göre Japon üretici, N-Box mini araçlar ile kompakt segment Fit model dahil Mie eyaletinde günde 2 bin araç imal ediyor.

Otomotiv sektörü, dünya genelinde aşılamanın artışı ile birlikte koronavirüs etkilerinden sıyrılırken, çip krizi büyümeye devam ediyor. Özellikle Alman üreticiler Daimler ve VW haziran ayında üretimde ciddi yavaşlatma ve durdurma yapmak zorunda kalmıştı. Çip üretimini arttırmak için harekete geçen Intel’in Almanya CEO’su Christin Eisenschmid’e göre, Avrupa’nın, sübvansiyonlar olmadan yarı iletken üretiminde Asya ile ciddi şekilde rekabet etmesi mümkün değil.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin kötü geçen 2020’nin ardından bu sene için tahmini yüzde 10’luk bir global pazar büyümesi olarak belirtiliyordu. Beklendiği şekilde sene başından bu yana Avrupa pazarı toparlanmaya sahne olsa da çip krizi ile yaşanan üretim duruşları talebin yüzde yüzünün karşılanmasının önündeki en büyük engel olarak göze çarpıyor.

2025’E KADAR 94 MİLYON HAYAL

Yönetim danışmanlığı şirketi AlixPartners tarafından yapılan bir araştırmaya göre, hammadde maliyetlerinin iki katına çıkması ve elektronik çiplerin eksikliği, önümüzdeki yıllarda otomobil endüstrisinin toparlanmasını yavaşlatacak. Bu yıl dünya çapında yaklaşık 83 milyon otomobilin satılması bekleniyor. 2018 yılında ulaşılan 94 milyon otomobil rekoru seviyesine muhtemelen 2025 yılına kadar bir daha ulaşılamayacak.

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