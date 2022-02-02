Hollanda'da 56 milyon euro ek destek

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
56 kent alarmda: İstanbul için saat verildi56 kent alarmda: İstanbul için saat verildi#Meteoroloji
DSÖ son noktayı koydu... Flaş BA.2 açıklamasıDSÖ son noktayı koydu... Flaş BA.2 açıklaması#DSÖ
G.Saraya gece yarısı çalımı Beşiktaştan 4+1 yıllık sözleşme... Hemen Süper Lig ekibine kiralanacak...G.Saray'a gece yarısı çalımı! Beşiktaş'tan 4+1 yıllık sözleşme... Hemen Süper Lig ekibine kiralanacak...#Transfer
Arananlar listesindeki çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi'Arananlar listesindeki çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi'#Kış Kartalı Harekatı
Kübra nasıl düştü O kapı mühürlendiKübra nasıl düştü? O kapı mühürlendi#Kübra Ece
Bidenın en büyük sırrı deşifre olduBiden'ın en büyük sırrı deşifre oldu!#Biden
Davutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun canını sıkan öneriDavutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun canını sıkan öneri#Kılıçdaroğlu
Kentsel dönüşüm kredisinde önemli gelişme Karar Resmi GazetedeKentsel dönüşüm kredisinde önemli gelişme! Karar Resmi Gazete'de#Kentsel Dönüşüm
Vahşice katledilmişti Şebnem’in son sözleri ortaya çıktı… Caninin telefonunda kan donduran notVahşice katledilmişti! Şebnem’in son sözleri ortaya çıktı… Caninin telefonunda kan donduran not#Denizli
Putinden ABDye sert suçlama Ukraynadan bayraklı mesajPutin'den ABD'ye sert suçlama! Ukrayna'dan bayraklı mesaj!#Ukrayna
Koronavirüste yeni rekor Salgının başından bu yana bir ilkKoronavirüste yeni rekor! Salgının başından bu yana bir ilk#Koronavirüs
Sihirbaz Campos sahnede Herkes transfer beklerken asıl hedef 70 milyon €...Sihirbaz Campos sahnede! Herkes transfer beklerken asıl hedef 70 milyon €...#Galatasaray
Ceylan Ertemin takıntılı hayran isyanıCeylan Ertem'in 'takıntılı hayran' isyanı#Ceylan Ertem
Evlilik teklifi olay olmuştu... Bu yüzük size iyi gelmediEvlilik teklifi olay olmuştu... 'Bu yüzük size iyi gelmedi'#Mehmet Dinçerler
O günden beri, iki tişörtüyle yatağa giriyorumO günden beri, iki tişörtüyle yatağa giriyorum#Ebru Şallı
HABERLEREkonomi Haberleri

Hollanda'da 56 milyon euro ek destek

#Omicron Varyantı#Hollanda#Covid Desteği
Hollandada 56 milyon euro ek destek

Hollanda hükümeti, Covid önlemleri nedeniyle gece 22:00'den sonra kapanmak zorunda kalan kültür sanat sektörünü desteklemek adına önümüzdeki bir ay için 56 milyon euro daha ek bütçe ayırdı.

Haberin Devamı

Koronavirüs salgınının başlamasından sonra kültür sanat sektörüne sağlanan ek destek miktarı 251,6 milyon euroya ulaştı. Omicron varyantı nedeniyle Covid önlemlerini sıkılaştıran Hollanda'da, geçen hafta büyük ölçüde gevşeme kararı alındı.

Ancak kültür sanat sektörü için saat ve seyirci kısıtlamalarına devam edildi. Tiyatro, sinema ve konser salonları, gece saat 22:00'de kapanmak zorunda. Kültür sanat sektöründe, salon kapasitesinin üçte biri kadar seyirciye izin verilirken, maske ve mesafe zorunluluğu devam ediyor.

Gözden Kaçmasın

Meteorolojiden yeni hava durumu uyarısı... 56 kent alarmda: İstanbul için saat verildiMeteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı... 56 kent alarmda: İstanbul için saat verildiHaberi Görüntüle

Hükümet, saat ve izleyici sayısı kısıtlamalarından olumsuz etkilenen sektörü desteklemek için 56,5 milyon euroluk bir ek yardım paketi hazırladı. Yardım, 1 Şubat - 8 Mart arasındaki dönemi kapsayacak.

Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Günay Uslu bunun, izleyici ve saat kısıtlamalarından etkilenen özel kuruluşlar ile serbest çalışan sanatçıları içerdiğini vurguladı. Ek bütçenin 40 milyon euroluk bölümü, sanatsal ve kültürel etkinliklerin seyirci kaybını telafi etmek için kullanılacak. Kalan 16,5 milyon euro ise yardım alan tiyatro, orkestra ve müze gibi temel altyapıdaki kurumlara verilecek.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Kübra nasıl düştüKübra nasıl düştü?Haberi Görüntüle

Devlet Bakanı Uslu, sektörde çalışan birçok serbest meslek sahibinin, bilgi ve becerilerini korumak için şiddetle desteğe ihtiyaç duyduklarını vurguladı. Hollanda hükümeti, daha önce hazırladığı destek paketleri kapsamında kültür sanat sektörüne 195 milyon euro aktarmıştı. Son yardımla bu rakam, 251,6 milyon euroya ulaştı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Omicron Varyantı#Hollanda#Covid Desteği

BAKMADAN GEÇME!

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan
Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

#Selin Şekerci
Kübra nasıl düştü

Kübra nasıl düştü?

#Kübra Ece

BAKMADAN GEÇME!

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan
Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

#Selin Şekerci
Kübra nasıl düştü

Kübra nasıl düştü?

#Kübra Ece