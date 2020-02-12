MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriHollanda'da 3 banka negatif faiz uygulayacak
GeriEkonomi Hollanda'da 3 banka negatif faiz uygulayacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 12.02.2020 - 09:50,Son Güncelleme:/

Hollanda'da 3 banka negatif faiz uygulayacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hollanda'da 3 banka negatif faiz uygulayacak

Hollanda'da ING, ABN Amro ve Rabobank Temmuz ayından itibaren hesabında 1 milyon euronun üzerinde para bulunduranlara negatif faiz uygulayacak.

Hollanda bankaları ING ve ABN Amro’dan sonra Rabobank da 1 milyon euro üzeri birikim bulunan hesaplara negatif faiz uygulayacak. Buna göre, 1 milyon euro üzeri birikimi olan hesaplara 01.07.2020 tarihinden itibaren yüzde -0,5 oranında negatif faiz uygulanacağı banka tarafından açıklandı. Bankanın ortalama 6000 müşterisinin 1 milyon euro üzeri birikimi bulunurken, müşterilerin yüzde 99,9’u negatif faizden etkilenmeyecek.

 

 SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (11.02.2020) 2
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle