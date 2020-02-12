Hollanda'da 3 banka negatif faiz uygulayacak

Hollanda bankaları ING ve ABN Amro’dan sonra Rabobank da 1 milyon euro üzeri birikim bulunan hesaplara negatif faiz uygulayacak. Buna göre, 1 milyon euro üzeri birikimi olan hesaplara 01.07.2020 tarihinden itibaren yüzde -0,5 oranında negatif faiz uygulanacağı banka tarafından açıklandı. Bankanın ortalama 6000 müşterisinin 1 milyon euro üzeri birikimi bulunurken, müşterilerin yüzde 99,9’u negatif faizden etkilenmeyecek.

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