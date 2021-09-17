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HODL ne demek?

#Hodl#İcerikhaber#Seohaber
HODL ne demek

HODL terimi, piyasayı yeni takip etmeye başlayan pek çok kişinin dikkatini çekiyor. Bazı yatırımcıların kullandığı HODL ibaresi, yatırımın hangi boyutunu oluşturduğu konusunda merak uyandırıyor. HODL ifadesi ile yatırımın hangi aşamaya yönlendirildiğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden konu hakkında araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, HODL ne demek? İşte, o konuda bazı detaylar

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HODL, en basit tabiri ile yatırımın yapılıp uzun bir süre unutulması anlamına gelmektedir. Finans uzmanları, analistler ve bazı yatırımcılar tarafından ifade edilen HODL, İngilizce'de "Hold On for Dear Life" ifadesinin kısaltması olarak rivayet edilmektedir. Bu ifade Türkçe anlamıyla "Hayatın pahasına bekle" anlamına gelebilmektedir.

HODL ifadesinin, "Tutmak" anlamına gelen "HOLD" ifadesinin yanlış yazımı ile meydana geldiği de rivayet edilmektedir. Her yatırımda olduğu gibi HODL yatırımı da içerisinde riskler barındırmaktadır.

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#Hodl#İcerikhaber#Seohaber