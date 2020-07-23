Hobi bahçeleri yeniden

Son dönemde çok sayıda tarım arazi önce hobi bahçesine dönüştürülmüş sonra da içerisine çeşitli yapılar inşa edilmişti. Bu arazilerin, hobi bahçesine dönüştürülerek üretimden çıkarılmasını önlemek için hazırlanan teklif, birden fazla konuda yaşanan sıkıntılar nedeniyle askıya alındı. Edinilen bilgiye göre, AK Parti grubunda çalışmaları tamamlanan teklifte, birden fazla konuda sorun yaşandı. Eleştirilerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a kadar ulaşmasının ardından, Cumhurbaşkanı’nın “Yeniden çalışın” dediği öğrenildi. Teklif, tarım arazisi üzerine kurulan tüm hobi bahçelerinin yıkılmasını, sahte gıda üretenlere firma kapatma dahil ağır cezalar verilmesini öngörüyordu.

SIKINTILI BAŞLIKLAR

Teklif, hobi bahçelerinin yıkımı, yıkılmasının gecikmesi durumunda para cezası verilmesi, bu görevi yerine getirmeyen il müdürlükleri ve il özel idaresinin bundan sorumlu tutulması gibi net hükümler içeriyordu. Öngörülen para cezalarını fazla bulanlar olduğu gibi, belli bir tarih konularak, buna bir çerceve çizilmesini isteyenler de olduğu belirtiliyor. Ayrıca, Tarım Bakanlığ’nda kurulacak bilim kurulunun yetkilerinin de tartışma konusu yapıldığı iddia ediliyor. Teklifin hazırlık çalışmaları sırasında, hobi bahçesi yapmak için tarım arazilerinin bölünerek satılmasının önüne geçilmesi gerektiği belirtilmişti. Arazi sahiplerinin bu satışı kârlı bulduğu, bunun tarımsal üretime darbe vurduğu, tarım arazilerinin yok edildiği dile getirilmişti. Uzmanlar, tarlalara, prefabrik evler yapıldığı, bunların konuta dönüştürülerek, arazilerin yok edildiğini dile getirmişti.

YENİ CEZALAR DA BEKLEYECEK

Teklifte sahte gıdaya verilen cezaların arttırılması da öngürülüyor. Yasa teklifinde yer alan bazı hükümler şöyle: “Medyada gıda konusunda bilimsel bir veriye dayanmadan yanıltıcı yayın yapan ve yaptıranlara cezalar arttırılacak. Sadece şahıslar değil, medya kuruluşlarına da ceza verilecek. Bakanlık bu tür yayınların ve yayına katılanların açıklamalarını değerlendirecek bir bilim komisyonu kuracak. Taklit ve tağşiş gıda üreten firmaların, isim değiştirerek faaliyetlerini sürdürmeleri engellenecek. Yasalara aykırı üretim yapan firmaların kapatılması söz konusu olabilecek. Suçun tekrarı durumunda, hapis cezası ve firmanın üretimden men edilmesine kadar cezalar getirecek.”