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Hizmet sektörünün şampiyonları açıklandı

#Hizmet Sektörü#İhracat#THY
Hizmet sektörünün şampiyonları açıklandı

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), sektörün 2020 yılı ihracat şampiyonlarını açıkladı. Birliğin bünyesindeki alt sektörlerden oluşan 17 kategoride ilk üçe giren 51 firma gösterdikleri başarıdan dolayı plaketlerini aldı.

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HİB Başkanı İlker Aycı, “Türkiye’nin en genç ihracatçı birliği olmamıza rağmen, üye sayımızı kısa sürede 2 binin üzerine, koronavirüs pandemisinin yıkıcı şartlarına rağmen ihracatımızı da 46.2 milyar dolar seviyelerine çıkarmayı başardık. Sektörümüz bu yıl aynı zamanda 21 milyar doların üzerinde bir dış ticaret fazlasına da imza atmış durumda” dedi. ‘Bacasız sanayii’ adıyla ülkemizin ‘yumuşak gücü’ olarak bilinen hizmetler sektörünü ‘stratejik güç’ olarak tanımlayan Aycı, “Hizmetler sektörümüz yakaladığı başarılar ve planlanacak dönüşümler sayesinde küresel markaya evrilerek ekonomik açıdan da tam bağımsızlık için güçlü kaynak teşkil edecek ve kısa vadede hedeflediğimiz 150 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağız” şeklinde konuştu.

HAVACILIKTA THY, FİLMCİLİKTE AY YAPIM

Buna göre bakım ve onarım hizmetleri sektöründe ilk sırayı Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. alırken, danışmanlık, müşavirlik ve destek hizmetleri sektöründe Destek Patent A.Ş., eğitim hizmetleri sektöründe Bahçeşehir Üniversitesi, filmcilik, eğlence ve diğer kültür hizmetleri sektöründe Ay Sanat Prodüksüyon ve Yapım A.Ş., finans, sigorta ve diğer mali hizmetler sektöründe de Türkiye Halk Bankası birinci oldu.

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Yapılan ihracat rakamlarına göre sektör liderlerinin belirlendiği sıralamada; inşaat, taahhüt ve müteahhitlik hizmetleri sektöründe Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi AŞ., liman işletmeciliği hizmetlerinde TAV Havalimanları Holding A.Ş., mimari, mühendislik, bilimsel ve diğer teknik hizmetler sektöründe Ford Otomotiv San. A.Ş., sağlık hizmetlerinde Acıbadem Sağlık Hiz. Ve Tic. A.Ş., teknik müşavirlik ve kontrolörlük hizmetleri sektöründe N.K.Y. Mimarlık Mühendislik İnşaat ve Ticaret LTD. Şti. telekomünikasyon hizmetlerinde Mayen Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş., turizm ve konaklama hizmetlerinde ETS Group ilk sırayı aldı. Yazılım ve bilişim hizmetlerinde TaleWorlds Entertaiment Yazılım Teknolojileri en fazla ihracat yapan firma olurken, yer hizmetleri sektöründe Çelebi Havacılık Holding A.Ş., yolcu taşımacılığı hizmetlerinde Türk Hava Yolları A.O., yük taşımacılığı ve lojistik hizmetlerinde ise Ekol Lojistik A.Ş birinci oldu.

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