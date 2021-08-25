Hizmet, perakende ve inşaatta güven endeksi yükseldi

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ağustos ayında temmuz ayına göre; hizmet sektöründe yüzde 1,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,6 ve inşaat sektöründe yüzde 7,1 arttı.

HİZMET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 116,1 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi temmuz ayında 114,8 iken, ağustos ayında yüzde 1,2 oranında artarak 116,1 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 3,6 artarak 116,0 oldu.

Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 2,3 artarak 113,1 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 2,1 azalarak 119,3 oldu.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 110,3 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi ağustos ayında yüzde 0,6 oranında artarak 110,3 değerini aldı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 7,9 artarak 121,3 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 1,4 azalarak 85,7 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 4,4 azalarak 123,9 oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜ ENDEKSİ 92,4 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 86,3 iken, Ağustos ayında yüzde 7,1 oranında artarak 92,4 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 5,4 artarak 83,0 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 8,5 artarak 101,8 değerini aldı.

İnşaat sektöründe ağustos ayında girişimlerin yüzde 52,6'sı faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 47,4'ü ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti.

İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; "finansman sorunları" temmuz ayında yüzde 26,7 iken ağustos ayında yüzde 30,5, "talep yetersizliği" temmuz ayında yüzde 19,2 iken ağustos ayında yüzde 24,6 ve "diğer faktörler" temmuz ayında yüzde 22,8 iken ağustos ayında yüzde 21,0 oldu.

KAPASİTE KULLANIMI DA ARTTI

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 77,1 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.739 iş yeri tarafından ağustos ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 0,4 puan artarak yüzde 77,1'e ulaştı.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0,4 puan artışla yüzde 76,8'e yükseldi.

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