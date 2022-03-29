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Hizmet ihracatında hedef 110 milyar dolar

#Hizmet İhracatçıları Birliği#İhracat#Ahmet Bolat
Hizmet ihracatında hedef 110 milyar dolar

Bundan 4 yıl kadar önce kurulan Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), geçen yıl yapılan 57 milyar dolarlık ihracatı, 3 yıl içinde iki katına yakın arttırmayı planlıyor. HİB Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, 2025’te hizmet ihracatını 110 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

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Dizi filmlerden eğitime, sağlık turizminden yolcu taşımaya, liman hizmetlerinden yazılıma kadar 10’u aşkın stratejik sektörü bünyesinde bulunduran Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), yeni dönem yol haritasını çıkardı. Birlik, yönetim ve danışmanlık şirketi MK Novo’ya, bir yılı aşkın süren bir çalışma sonucu, ‘Hizmet İhracatı Strateji Belgesi’ raporunu hazırlattı. Raporda, rakip ülkeler ve konumları ile hedef pazarlar ele alındı. Her sektör için ayrıntılı bir biçimde hazırlanan rapor doğrultusunda konulan hedefe göre, geçen yıl 57 milyar dolar olarak kayda geçen hizmet ihracatının 2025 yılında 110 milyar dolara çıkarılmasının mümkün olduğu kaydedildi.

3 YILDA YAPABİLİRİZ

Toplantıya katılan HİB komite temsilcilerini, “Bu ekip 57 milyar dolarlık ihracatı yöneten ekip” sözleri ile tanıtan HİB Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat “Bugüne kadar şirketlerin kendi çabaları ve stratejileriyle bir noktaya gelebilen sektörlerimiz, ortak bir hedef doğrultusunda, doğru destek mekanizmaları ile çok daha iyi yerlere gelecektir. Kurulması için büyük gayret sarf edilen Hizmet İhracatçıları Birliği, kısa sürede 2 bin 300’ün üzerinde üyeye ulaştı. Doğru adımları atarsak 56.7 milyar dolar olan ihracatımızı çok hızlı bir şekilde 110 milyar dolara çıkarabiliriz, üstelik 5 sene 10 sene de değil, 3 yıl içerisinde. Bugün 110 milyar dolarlık hizmet ihracatımız olsaydı, dolar kuru 8 lira olurdu” dedi. Bolat, Türkiye’nin yurtdışı tanıtımında özellikle dizi ihracatının oldukça önemli bir rol oynadığına işaret etti.

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25 MİLYAR DOLARLIK KATKI

HİB’in kurulması için büyük bir çaba gösterdiklerini kaydeden Başkan Yardımcısı Ahmet Akbalık ise “Sektörlerimiz hangi pazarlara, hangi ürünlerle odaklanmalı, rakiplerimizin güçlü olduğu alanlar neler, ihracatımızı artırmak için neler yapabiliriz gibi konulara odaklandık ve sektörün 10 yıllık projeksiyonunu ortaya koyacak bir kılavuz hazırladık” dedi. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Dr. Emre Orhan Öztelli ise “Hizmet ihracatının önemi hızla artmakta. Geçtiğimiz yıl 56 milyar dolar ihracat gerçekleştiren sektörümüz, cari açığın kapanmasına 25 milyar dolar katkı yapmış durumda” diye konuştu.

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#Hizmet İhracatçıları Birliği#İhracat#Ahmet Bolat

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