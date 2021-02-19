Hizmet ihracatına genel sekreterlik

Ticaret Bakanlığı’nın ‘Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliğinin Unvanının Değiştirilmesi ve Hizmet İhracatçıları Birliği Kurulmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği’ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakan Pekcan, söz konusu düzenlemeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’de sağladığı döviz getirisi ve toplam ihracattaki payı ile en önemli sektörlerden biri haline gelen hizmet sektörünün daha da kurumsallaşması amacıyla, yalnızca hizmet ihracatı için faaliyet gösterecek yeni bir genel sekreterlik kurduklarını bildirdi. Hizmet İhracatçıları Birliği’nin sekretarya hizmetlerinin artık bu yeni genel sekreterlik tarafından yürütüleceğini belirten Pekcan, “Hizmet sektörümüz tıpkı imalat sektörlerimiz gibi ayrı bir genel sekreterlikle daha etkin bir şekilde hizmet etme imkanına kavuşacak. Hayırlı olsun” ifadesini kullandı.