Hızlı tren seferleri kalıcı olarak artıyor

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Bakan Karaismailoğlu, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Ankara-İstanbul arasında karşılıklı sefer sayısını toplamda 24’e çıkaracaklarını belirtti. Karaismailoğlu, sefer sayılarının Konya-İstanbul arasında 10’a, Konya-Ankara arasında 14’e yükseltileceğini belirterek, “Ayrıca Eskişehir-İstanbul arasına da ilk defa sefer konulacak. Sabah saat 06.00’da Eskişehir’den İstanbul’a, akşam saat 20.40’ta İstanbul’dan Eskişehir’e hızlı tren vatandaşlarımıza hizmet verecek” dedi.

2 BİN 900 YENİ YOLCU

Yeni düzenlemeyle birlikte günlük koltuk kapasitesinin Ankara-İstanbul hattında 7 bin 686’dan 10 bin 584’e ulaşacağı, kapasitenin Konya-İstanbul hattında 3 bin 288’den 4 bin 542’ye, Konya-Ankara hattında 5 bin 796’dan 6 bin 762’ye çıkacağını ifade eden Karaismailoğlu, “Toplamda günlük yolcu kapasitesi 5 bin 118 kişi artacak. Hızlı tren hatlarımızda bir günde ortalama 20 bin vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Kapasitemiz yüzde 31 artış gösterecek ve günlük 25 binin üzerine çıkacak” dedi.

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Bakanlığın 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planına göre, hızlı tren bağlantısına sahip olan il sayısının 8’den 52’ye yükseltileceğini ifade eden Karaismailoğlu, yük ve yolcu kapasitesinde artışa gidileceğini, demiryolunun yatırımlardaki payının da artacağını vurguladı.