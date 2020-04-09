‘Hızlı millileşmenin olacağı yeni döneme gireceğiz’

BAŞARILI OLACAK

Aşan, Türkiye’nin 2019 başlarındaki dengelenme döneminin ardından tekrar büyüme sürecine girdiğini belirterek, Hürriyet’e şu değerlendirmelerde bulundu: “Son çeyrekte yüzde 6’lık bir büyüme performansı gösterdik. Özellikle Aralık, Ocak ve Şubat aylarındaki öncü göstergeler ve sanayi üretimindeki artış bu sürecin 2020 ilk çeyrekte de devam edeceğini gösteriyordu. Salgı bu tabloyu sekteye uğrattı. Türk Lirasında bir miktar değer kaybı yaşadık. Yalnız burada tüm diğer gelişen ekonomilere göre daha güçlü bir duruş gösterdik.” Bütün krizlerdeki gibi bu krizin de bir çok fırsat penceresi açacağını belirten Aşan, “Bu salgın bittiğinde yeni normale olabildiğince hazır olmamız gerekiyor. Buradaki en kritik konu ülkenin üretim potansiyeline zarar vermemek, çarkların dönüşünü tamamen durdurmadan salgınla baş etmeyi becerebilmek. Salgından çıkışın en başarılı ülkelerinden biri Türkiye olacak” dedi.

TİCARETTE DARALMA

Uluslararası ticarette de bir daralma olacağına vurgu yapan Göksel Aşan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak işte tam da burada bizim açımızdan bir fırsat alanı oluşabilir. Dünya ticaret hacmi daralırken bizim toplam ticaretten aldığımız payı arttırma şansımız olabilir. Bu da kriz sonrası üretmeye ne kadar hazır olduğunuza bağlı. Yani size gelecek anlık bir yeni siparişe hemen cevap verebilecek durumda olursanız bu sizi diğer ülkelerin bir adım önüne geçirecektir. İşte bu yüzden salgın yönetiminde, çarkları çalışır tutacak bir optimizasyon ve ince ayar çok önemli. Bazı ithal ettiğimiz ürünlerin yurt içerisinde üretilmesi konusunda bir hızlanma bekliyorum. Sağlık alanında aynı savunma sanayiinde olduğu gibi hızlı bir millileşmenin olacağı döneme gireceğiz.”

‘DAHA ÖNEMLİ OLACAK’



Hızlı bir ilerleme sürecinin içinde olan fintek (finansal teknoloji) alanının daha da önemli bir konuma geleceğini söyleyen Aşan, “Unutmamamız gereken yeni ekonominin küreselleşme ile at başı gittiğidir. Neredeyse bütün ülke ekonomileri çok büyük çeyreksel küçülmeler yaşayacak. Bu kriz beklenenden erken sonlanırsa bu parametrelerin bir çoğu başlangıçtaki değerlerine dönebilir. Hazine ve Maliye Bakanımız ve ekibinin bir çok senaryo üzerinde çalıştıklarını biliyorum. Bir yandan yaşadığımız sürece dair sürekli yeni tedbirler çalışılırken bir yandan da bu krizden çıkışa hazırlık anlamında çalışmalar da yapılıyor” diye konuştu.