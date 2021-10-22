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Hızlı dönüşüm için ‘otopark’ hamlesi

#Otopark#Proje#Dönüşüm
Hızlı dönüşüm için ‘otopark’ hamlesi

Otopark yönetmeliğinde yapılan değişiklikle küçük parselerdeki kentsel dönüşümün önü açıldı. 250 metrekare ve daha küçük parsellerde bina bodrumuna ya da yanına otopark yapılamaması halinde bu ihtiyaç bölge otoparklarından, yol boyu otoparkından ya da cep otoparkından karşılanacak.

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ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, otopark yönetmeliğinde değişiklik yaparak kentsel dönüşümü hızlandıracak bir adım attı. Bina bazında yapılan dönüşüm projelerinde alan sorunu yüzünden otopark ihtiyacı binanın bodrumunda ya da yakınında çözülemiyordu. Bu da riskli yapıların yenilenmesinin önünde engel teşkil ediyordu. Bakanlık, ‘otopark yerleri ayrılmadıkça yapı ruhsatı, bu otoparklar inşa edilip hazır hale getirilmedikçe de yapı kullanma izni verilemez’ maddesini değiştirerek sorunu çözdü. Bundan sonra kentsel dönüşümde 250 metrekare ve daha küçük parsellerin otopark ihtiyacı, bölge otoparklarından, yol boyu otoparkından ya da cep otoparkından karşılanacak.

NASIL KARŞILANACAK?

Dün Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre, riskli yapı tespiti yapılarak yıkılan yapıların bulunduğu 250 metrekare ve daha küçük parsellerde yapılacak olan ve otopark ihtiyacı karşılanamadığı tespit edilen yeni yapılara ilişkin yapı ruhsatı başvuruları, otopark bedelinin yüzde 25’inin müracaat sırasında ödenmesi kaydı ile karşılanacak. Bu yapılara ait otopark yerleri, bölge otoparkından karşılanacak şekilde idarelerce planlanacak. Otopark bedelinin kalan yüzde 75’lik kısmı ise bölge otoparkının idarelerce karşılanmasına müteakip 30 gün içinde parsel maliklerinden tahsil edilecek ve bu konuda tapu kütüğünün beyanlar hanesine belirtme yapılacak. Bu yapıların, bölge otoparkları yapılarak yer tahsisi yapılmadan önce tamamlanmaları halinde otopark ihtiyacı, mesafe koşulu olmadan varsa genel otoparklardan veya gerekli yatay ve düşey işaretlemeler yapılmak suretiyle yol boyu otoparkı, cep otoparkı gibi yöntemlerle mümkün olan en yakın mesafede parklanma düzeni şeklinde geçici olarak idaresince sağlanacak ve yapı kullanma izin belgesi verilecek. Bu şekilde sağlanacak parklanma düzenine ve işletilmesine ilişkin usul ve esaslar idarelerce belirlenecek.

Yapılan yeni düzenleme ile belediyelerin müteahhitten ya da arsa sahiplerinden tahsil etmiş oldukları otopark harçlarının, vatandaşa otoparklardan bedelsiz otopark tahsisi şeklinde yansıtılması sağlanacak.

PROJELERİN ÖNÜ AÇILDI

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İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) ve TOBB İnşaat Müteahhitleri Meclisi Başkanı Tahir Tellioğlu, yapılan düzenlemeyle kentsel dönüşüm projelerinin önünün açılacağını söyledi. Küçük parsellerdeki dönüşümlerde otopark şartına takılan müteahhit firmalar ve riskli evlerde yaşayan vatandaşlar için önemli bir adım atıldığını belirten Tahir Tellioğlu, inşaat sektörünün inşaat maliyetleri ve arsa fiyatlarındaki fahiş artışa karşı da çözüm beklediğini ekledi.

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EVİN BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE YAPILACAK

MART ayında yürürlüğe giren yönetmelikle de ‘her daire için en az 1 otopark zorunluluğu’ değiştirilmiş ve daire büyüklüklerine göre otopark şartı getirilmişti. Dönüşüm kapsamındaki küçük parseller dışında diğer projelerde 80 metrekareden küçük her 3 daire için en az 1 otopark, 80 metrekare ile 120 metrekare arasındaki her 2 daire için en az 1 otopark, 120 metrekare ile 180 metrekare arasındaki her daire için en az 1 otopark ve 180 metrekare üzeri her daire için 2 otopark yeri ayrılması zorunlu oldu.

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#Otopark#Proje#Dönüşüm

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