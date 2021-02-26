‘Hıza ayak uyduran ayakta kalır’

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, rekabet koşullarının zorlu hale geldiği tekstil sektörünün sorunlarının çözümü için takipçi olduklarını söyledi. Türkiye gibi oldukça sınırlı kaynaklar ile rekabetçi üretim yapmak durumunda olan bir ülkenin kaynaklarını, verimliliği ve yenilikçiliği artıracak şekilde kullanmak zorunda olduğunu kaydeden DOSABSİAD Başkanı Çevikel, “Orta ve uzun vadede hedefimiz, ‘sanayide dijital bir kültür yaratmak’ olmalı. Bu hedefe ulaşmaya çalışırken de dijital kültürün bir anda oluşmayacağı gerçeğinin farkında olmalıyız. İşte bunun için bütüncül bir hazırlık sürecine ihtiyaç var. Türkiye’nin geleceğini, o geleceği Türkiye’de görenler belirleyecektir. Biz de bu inançla çalışmalarımıza artan bir ivme ile devam ediyoruz” diye konuştu.

İŞÇİ-İŞVEREN DAYANIŞMASI

Pandeminin oluşturduğu tüm olumsuzluklara karşın genelde tekstil sektörünün, özelde de DOSAB’da faaliyet gösteren firmaların ihracatlarını artırdığına da vurgu yapan Çevikel, “Dünya geneline baktığımızda ülkemizin ihracatının olumlu bir seyir gösterdiği görülüyor. Ancak yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer alabilmemiz için üreticinin korunması önemli. Dövizdeki yükselişin beraberinde getirdiği hammadde fiyatlarındaki artışın önüne geçilip, devlet desteklerinin artırılması ve sanayicilerin de üretmeye devam etmesi ile Türkiye, bu zorlu süreçten güçlenerek çıkabilir. Pandemi süreci ile birlikte oluşan yeni üretim, çalışma ve ekonomi dünyasına uyum sağlamaya çalışan sanayicilerimizin yeni teşviklerle desteklenmesi, bu yeni dünya düzenine ayak uydurmalarında yardımcı olacaktır. Bu zorlu süreçte elini taşın altına fazlasıyla koyan sanayicimizi güçlendirecek adımların atılması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye’nin ekonomideki lokomotifi konumunda olan Bursa’mızda faaliyet gösteren biz iş insanları üretmeye, istihdama ve ülke ekonomisine katkı koymaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki seferberlik anlayışı ve milli birlik ruhuyla yönetilmesi gereken bu süreci ekonomik alanda başarıya ulaştırmak, işçi-işveren dayanışmasıyla ortaya koyacağımız güçlü bir duruşla mümkündür. Bu bakış açısıyla kadının istihdamını tüm imkanlarımızla destekliyoruz. İş yaşamında kadınlarımızın yerlerini daha da sağlamlaştıracağına yürekten inanıyoruz. Dolayısıyla daha çok lider ve üretken kadınların var olması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz” dedi.

YENİ HİZMETLER

DOSABSİAD olarak ülke kalkınmasına daha fazla katkıda bulunmak için ihracat, istihdam ve yeni yatırımları arttırmak adına hayata geçirdikleri projeleri kararlılıkla sürdürdüklerini de belirten Nilüfer Çevikel, “Hedefimiz sadece üyelerimizi yeni pazarlarla buluşturmak değil. Aynı zamanda yurtdışındaki yabancı yatırımcıları bölgeye çekerek, ülkemize sermaye girişini ve yeni yatırımları da hızlandırmak istiyoruz. Dernek merkezimizdeki sistemle talep eden firmalarımıza alternatif hedef pazarlara ve yurt dışı fonlara rahat ve güvenilir bir şekilde ulaşabilme imkânı sağlamayı hedefliyoruz. Bu, özellikle büyüme hedefindeki işletmelerimiz için önemli fırsatlar sunuyor. Sektörel alanlardaki Ur- Ge projelerinden istihdam ve eğitim çalışmalarına kadar üyelerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimize yenilerini ekleyeceğiz. Dünya artık teknoloji ile çok küçüldü. Hıza ayak uyduran, kaliteli üretim yapan firmalar ayakta kalacak. Biz de DOSABSİAD üyelerini işte bu sürece hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.

‘TEMİZ ÜRETİMİ DESTEKLİYORUZ’

İklim değişikliği ile ilgili özel hassasiyetlerinin olduğunun da altını çizen Nilüfer Çevikel, “Yeni dönemde iklim değişikliği ile mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla uluslararası ayağı da olan çalışmalarda yer alacağız. Temiz sanayi ve temiz üretimi destekliyoruz, bunun yaygınlaşması için rol model olacak çalışmalarda yer almaya devam edeceğimizi belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.