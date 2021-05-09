‘Hız kesmeden yatırımlara devam’

Sermaye yeterlilik oranı yüzde 23.56 olarak gerçekleşen ING Türkiye, bu dönemde 42.1 milyar TL’si nakdî olmak üzere ekonomiye toplam 50.2 milyar TL tutarında kredi büyüklüğü ile kaynak sağladı. Yılın ilk çeyreğini değerlendiren ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Pandeminin sağlık, sosyal hayat ve ekonomi alanlarında zorlayıcı etkilerinin küresel ölçekte devam ettiği 2021 yılının ilk çeyreğini geride bırakırken, çalışanlarımızı, müşterilerimizi, paydaşlarımızı sağlıklı ve güvenli tutmak için gerekli tüm adımları atmayı sürdürüyoruz.

Bu süreçte, ekonomik anlamda müşterilerimize destek oluyor ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. ING olarak, finansal sonuçlarımız kadar dijitalleşme yolculuğumuzda da sağlam adımlar atmaya devam ediyoruz. Hedefimiz Türkiye’nin lider dijital kurumu olmak” ifadelerini kullandı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara