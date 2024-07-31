HIT-30, yazı otomotivde yatırım mevsimine çevirdi

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Programda otomotiv sektörünü ilgilendiren 2 çağrı yer aldığına işaret eden Avdagiç, “HIT-30 Elektrikli Araçlar ve HIT-30 Batarya kapsamında yer alan teşvikler, Türkiye’yi elektrikli araç üretiminde bir üs haline getirecek” dedi. Avdagiç, dün tanıtımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı’nın kapsamında yer alan “HIT-Batarya Çağrısı” ve “HIT Elektrikli Araç Çağrısı” teşviklerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Avdagiç, “Bu program bilhassa mesleki eğitim ve nitelikli iş gücünde alacağımız mesafe ve kapsamlı bir AR-GE altyapısıyla birleştiğinde Türkiye’nin yatırım ve istihdam bataryasını da dolduracaktır” diye konuştu.

‘SÜPERŞARJ GÖREVİ GÖRECEK’

Şekib Avdagiç, HIT-30 Programı’nın Türkiye’nin elektrik mobiliteye geçişi için “süperşarj” görevi göreceğini belirterek, enflasyonun gerilemesinin ve yatırım ortamının tüm unsurlarıyla istikrar kazanmasının teşviklerin hedefine ulaşması için önem taşıdığını ifade etti. Şarj edilebilir hibrit otomobiller (PHEV) ile elektrikli otomobillere getirilen teşviklere yüzde 51 yerli üretim planı, en az 150 bin araç üretim kapasitesi ve Ar-Ge merkezi kurulması şartlarının getirilmesini önemsediklerini söyleyen Avdagiç, bu sayede teşviklerin Türkiye’ye dönüşünün sağlanacağını dile getirdi.

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‘BİNLERCE KİŞİ İÇİN İSTİHDAM KAPISI’

HIT-Batarya Çağrısı ile gelecek destek ve teşviklerle binlerce istihdam için kapı aralanmış olduğunu belirten Avdagiç, “Çünkü batarya, elektrikli aracın belki de en önemli parçası. Otomobil fabrikalarının batarya ihtiyacının yerli üreticilerden karşılanması önemli. Ayrıca bu, bataryayla ilgili yeni mesleklerin de önünü açacak” diye konuştu. “Sürdürülebilir refah da yüksek teknoloji yatırımlarından ve çağa uygun rekabetçi üretimin desteklenmesinden geçiyor” diyen Avdagiç, sözlerini şöyle tamamladı: “Yerli üreticilerin küresel pazarda rekabet edebilir hale gelmesi için teknolojik inovasyonu destekleyecek ve nitelikli iş gücü yetiştirecek mesleki eğitimde dönüşümü de başarmalıyız. Türkiye’yi bütüncül bir teknoloji ve katma değerli üretim merkezi haline getirme yolunda önemli mesafeler almaya devam edeceğiz.”