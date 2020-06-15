‘Hisseler ederinin üzerinde'

ÖNDE gelen elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla’nın hisseleri geçtiğimiz haftanın sonunda bin doların üzerine yükseldi. Bu yükseliş dünya çapında ses getirirken, yaşanan hareketliliğe özellikle Amerikan borsasından ciddi tepkiler geldi. Elektrikli otomobil üreticisinin yükselişteki hisseleri konusunda görüş bildiren önemli gelen broker firmaları, uzun dönemde bu artış eğiliminin pozitif yönde olduğunu ancak bu durumun elektrikli araç piyasasındaki rekabeti hiçe sayan bir eğilim olduğunu vurguladılar. Morgan Stanley analisti Adam Jonas yaptığı açıklamada, “Çin-ABD ticareti, yakın vadeli talep, sermaye ihtiyaçları ve teknoloji rekabeti açısından riskler barındırıyor. Bu durumun şu anda olduğundan daha fazla ilgiyi hak ettiğini düşünüyoruz” dedi.

REKABET KIZIŞIYOR

Geleceğin en önemli ulaşım teknolojileri arasında gösterilen elektrikli araç sektöründe rekabet artmaya devam ediyor. Byton ve Nio gibi Uzak Doğulu elektrikli araç üreticilerinin yanı sıra, Volkswagen, Audi, BMW, General Motors ve Ford’un da aralarında bulunduğu konvensiyonel otomobil üreticileri de geleceğe yönelik yatırımlarına devam ediyor. Önde gelen otomobil üreticileri, elektrikli araç yatırımlarını yaklaşık iki katına çıkartarak bu alandaki boşluğu doldurma yolunda ilerliyor.

‘TOYOTA’YI SOLLADI’

OTOMOTİV sektöründe yıllar sonra ilk defa dünyanın en değerli otomotiv markası koltuğu el değiştirdi. Koronavirüs salgını sonrası durgunluk belirtileri gösteren ABD ekonomisi ve borsalarında yükseliş gösteren ender firmalardan olan Tesla hisseleri, yüzde 7.6 değer kazanarak bin dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte Tesla şirketinin toplam değeri 190 milyar doları geçti ve 182 milyar dolar değerinde olan Japon otomobil devi Toyota’yı geride bıraktı. Toyota, Tesla firmasının genel merkezi ve üretim yeri olan ABD Kaliforniya’daki dev fabrikanın önceki sahibi konumundaydı. Elon Musk yaklaşık 10 sene önce bu fabrikayı Toyota’dan satın almış, Japon otomobil deviyse Tesla’ya 50 milyon dolar yatırım yaptıktan sonra elindeki hisseleri satarak ciddi bir kâr elde etmişti.