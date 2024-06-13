×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Hissedarlar Musk'ın 56 milyar dolarlık maaş paketini oyladı

Güncelleme Tarihi:

#Elon Musk#Tesla#Maaş
Hissedarlar Muskın 56 milyar dolarlık maaş paketini oyladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 11:24

Tesla CEO'su Elon Musk'un maaşını ve emeklilik haklarını içeren 56 milyar dolarlık bir paket hissedarlar tarafından oylandı. Musk'ın maaş paketi daha önce bir hakim tarafından iptal edilmişti.

Haberin Devamı

Elektrikli araç şirketi Tesla'nın hissedarları, şirketin CEO'su Musk'ın 56 milyar dolarlık maaş paketini oyladı. AFP'deki habere göre Musk, oylamanın sonuçlanmasından önce sosyal medya platformu X'teki bir gönderide milyarlarca dolarlık maaş paketini geniş marjlarla onaylamak için hissedarların oy kullandıklarını söyledi. Musk, 56 milyar dolar değerindeki maaş paketini onaylama kararlarına ve Tesla'nın ana merkezini Delaware'den Teksas'a taşıma planına atıfta bulunarak "Her iki Tesla hissedar kararı da şu anda büyük farklarla kabul ediliyor!" yazdı.

Resmi oylama sonuçları henüz açıklanmadı ve Tesla'nın yıllık hissedar toplantısının Perşembe öğleden sonra yapılması planlanıyor.

Tesla, hissedarları Musk'un dev tazminat paketini onaylamaya ikna etmek için kampanya yürüttü. Hissedarlar Mart 2018'de ezici bir çoğunlukla Musk'ın tazminat planını destekledi ancak 2024 Ocak ayında ABD'nin Delaware eyaletinden bir hakim tarafından plan iptal edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Elon Musk#Tesla#Maaş

BAKMADAN GEÇME!