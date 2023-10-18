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Hisse yatırımcısı sayısında rekor

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#Hisse#Piyasa#Yatırımcı
Hisse yatırımcısı sayısında rekor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2023 11:55

Merkezi Kayıt Kuruluşu, yatırımcı sayısının 8 milyonu aştığını belirtti.

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Hisse piyasalarına olan ilgi her geçen gün artıyor. Ülkenin nüfusu göz önüne alındığında yüzde 10'u hisse yatırımcısı olmuş durumda.

Merkezi Kayıt Kuruluşu yaptığı açıklamada 17 Ekim 2023 itibarıyla pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısının 8 milyonu aşıp rekor kırduğunu belirtti.

HİSSELERDEKİ TOPLAM PARA 11 TRİLYON LİRA

MKK, pay senedi portföy değerinin 11,08 trilyon TL olduğunu duyurdu. MKK'nın paylaştığı rakamlara göre aylık yatırımcı sayısı artışı yüzde 9,79 ile 717 bin 112 olurken, yıllık artış yüzde 193,32 ile 5 milyon 286 bin 814'e ulaştı.

Portföy değeri artışı aylık yüzde 9,52 ile 963,35 milyar TL, yıllık yüzde 166,04 ile 6,92 trilyon TL olarak gerçekleşti.

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#Hisse#Piyasa#Yatırımcı

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