Hisse senetlerinde işlem vergisi geliyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in AK Parti’nin Kızılcahamam’daki istişare toplantısında katılımcılara ekonomi ile ilgili yaptığı sunumda, kripto varlıklardan elde edilen gelirler ve borsada yapılan işlemlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik yeni adımlar atılacağını söylediği gündeme gelmişti. Şimşek’in dile getirdiği borsanın vergilendirilmesine yönelik çalışmanın işlem vergisi olduğu öğrenildi. Borsada işlem gören hisse senetlerinin alım satımında işlem vergisi alınacağı, bu rakamın onbinde bir ila üç arasında olacağı öğrenildi. Piyasada oranın ne olacağına yönelik tahminler yapılırken, konuya yakın kaynaklar, “Binde rakamlar olmaz, Oran belli değil, daha düşük olur. Binde değil onbinde olabilir” yorumunu yaptılar.



GELİR VERGİSİ PLANLANMIYOR

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Şimşek YASED toplantısında gazetecilerin sorusuna şu yanıtı verdi: “Vergide adalet ve etkinlik çerçevesinde vergilendirilmemiş bir alan bırakmama gibi bir hedefimiz var. Dolayısıyla burada biz daha çok kripto varlıklar ve borsa için. Kazanç üzerinden bir vergilemeyi şu anda gündemimize almadık. Daha çok işlem bazında, çok sınırlı belki bir ücret, bir vergileme söz konusu olabilir ama yüce meclisimizin takdirinde olan konular”

Öte yandan ekonomi yönetiminin hazırlığını yaptığı vergi paketiyle asgari kurumlar vergisi gelecek. Çok uluslu şirketler için getirilecek asgari kurumlar vergisinin tüm firmalar için getirip getirilmeyeceği de merakla bekleniyor. Hazine Bakanı Şimşek geçtiğimiz günlerde Türkiye’deki bazı firmaların uzun yıllardır zarar ettiğine dikkat çekmişti.