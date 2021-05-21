Hisse senetleri ile ilgili işlem yapanlar, hisse senedi satışında paranın hesaba ne zaman geçeceğini merak ediyor. İşlem gerçekleştikten sonra para hesaba hemen geçmiyor. Bunun için belirlenen şartlar mevcut. Peki hisse senedi satışında para hesaba ne zaman geçer? İşte konuyla ilgili detaylar...

Hisse senedi satışında para hesaba ne zaman geçer?

Mevzuat gereği, alış emirlerinde hisse senetleri, satış emirlerinde ise satış bedelleri işlem borsada gerçekleştikten sonraki 2. işgünü (takas günü) içerisinde yatırım hesabına geçmektedir.

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş (Takasbank), Borsa İstanbul bünyesinde mevcut piyasalarda gerçekleşen menkul kıymetler ile ilgili işlemlerin nakit ve menkul kıymet takasını sonuçlandırmak üzere yetkilendirilmiş merkezi takas kuruluşudur. Yatırımcıların aldıkları ya da sattıkları hisse senetleri 2 gün boyunca burada saklanmaktadır. Takas günü ise T+2 şeklinde, işlemi izleyen ikinci iş günüdür. Yani söz konusu hisse senedi ile ilgili işlem gerçekleştikten 2 gün sonra para hesaba geçer.

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