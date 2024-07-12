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Hisarcıklıoğlu’ndan firmalar batıyor iddialarına tepki: Fesat üreticileri işbaşında

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#TOBB#Rifat Hisarcıklıoğlu#Firma
Hisarcıklıoğlu’ndan firmalar batıyor iddialarına tepki: Fesat üreticileri işbaşında
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2024 07:00

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bazı firmalar için ‘batıyor’ dedikoduları yapıldığını belirterek, “Bu alçaklıktır” dedi.

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Hisarcıklıoğlu yaptığı yazılı açıklamada son dönemde bazı il ve ilçelerde sektörlerle, firmalarla ilgili ‘zordalar, batıyorlar’ gibi dedikodular çıkarıldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizin ufkunu karamsarlık bulutlarıyla kapatmak isteyen fitne, fesat üreticileri yine işbaşında. Dedikodu kazanının ateşi harlanıyor. Şirketlerimize itibar cellatlığı yapılıyor. Ülkemize, milletimize ve ekonomimize ihanettir. Öncelikle çağrım, ticaret dünyasının tüm paydaşlarına. Lütfen dedikodu ticareti yapanları dinlemeyin, o ticaretin ortağı olmayın. Firmalarımız, bu ülkenin milli servetidir.

Özel sektörümüz yatırım, istihdam, üretim ve ihracatını her sene artırmakta, dünyanın dört bir köşesinde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektedir.”

CUMHURİYET SAVCILARINA ÇAĞRI

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Birkaç şirketin zorda kalmasını bahane ederek dedikodularla karalanmaya çalışılan firmalarda binlerce insanın çalıştığını ve evlerine ekmek götürdüğünü belirten Hisarcıklıoğlu, “Bu insanların aileleri, çocukları var. Yazıktır, günahtır. Asılsız, hiçbir dayanak noktası olmadan, batacak, zorda kalan şirketler listesi hazırlayan ahlaksızlara karşı Cumhuriyet savcılarına çağrı yapıyorum. Bu tür kara listeleri hazırlayanları tespit edip, haklarında gerekli hukuki işlemleri başlatsınlar lütfen. Şirketler hakkında asılsız dedikodu çıkartanlar yargılanmalı. İletişim kanallarından kara listeler paylaşanlara karşı hukuki işlem başlatılmalı” ifadelerini kullandı.

BANKALAR DA HASSAS OLMALI

Bir çağrısının da bankalara olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Unutmayın reel sektör ve finans sektörü aynı elmanın iki yarısıdır. Dedikodulara bakarak hareket etmeyin, sektörlerimizin ve firmalarımızın yanında durmaya devam edin. Özellikle bazı bankaların il ve ilçe şubelerini dedikodu ticareti konusunda daha hassas olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

 

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#TOBB#Rifat Hisarcıklıoğlu#Firma

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