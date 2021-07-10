Hisarcıklıoğlu’na Almanya devlet nişanı verildi

Ankara’daki Büyükelçilik’te düzenlenen törende Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz konuşmasında ikili ticaret hacminin her yıl daha da arttığını belirtti. Almanya ve Türkiye arasında ekonomik ilişkilerin karşılıklı güven ve anlayışın bir ifadesi olduğunu belirten Büyükelçi, “Ekonomi alanındaki ilişkilerimiz yakın ve çok yönlüysede ülkelerimiz arasındaki ortaklığımız ve dostluğumuz bunun çok ötesinde. Bu yakın ortaklığımızdan ekonomide faydalanıyor. Almanya ve Türkiye arasındaki ekonomi alanındaki mal ve hizmet alımının ötesinde derin bağlar mevcut. Bu insanlar ülkelerimiz arasındaki benzersiz ilişkinin hikayesini yazdı” diye konuştu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı da konuşmasında Rifat Hisarcıklıoğlu’nu Almanya Federal Cumhuriyeti Devlet Nişanı için tebrik etti.

AB’NİN LOKOMOTİFİ

Almanya’da üç milyonun üzerinde, çoğunluğu Alman vatandaşı olan Türk yaşadığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Almanya’da iş hayatı, siyaset, spor, sanat, eğitim, sağlık gibi alanlarda çok önemli görevleri yürütüyor. Ülkemizde de 7 bin üzerinde Alman firması var. 10 milyar Euro civarında yatırımları bulunuyor. 120 bin kişiye istihdam sağlıyorlar. Almanya Avrupa Birliği’nin en büyük ekonomisi. Aynı zamanda AB’nin de lokomotifi. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde de daima öncü ve belirleyici olmuştur. Türkiye’yi AB’ye yakınlaştıran her kararda Almanya’nın desteğini gördük. Türkiye-AB ilişkilerinin gündemine bakınca, Almanya’nın daha çok desteğine ihtiyacımız var. Özellikle gümrük birliğinin modernizasyonu ve Türk vatandaşları için vize serbestisi, bu konuların başında yer alıyor.”

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