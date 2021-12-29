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Hisarcıklıoğlu, yüksek faiz uygulayan bankalara seslendi: Vicdanlı davranın

#TOBB#Rifat Hisarcıklıoğlu#Banka
Hisarcıklıoğlu, yüksek faiz uygulayan bankalara seslendi: Vicdanlı davranın

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bazı bankaların son günlerde kredi faizlerini olağanüstü şekilde artırdığını belirterek, “Bazı bankaların yüzde 25’ler, 30’lar seviyesinde, hatta Kredili Mevduat Hesapları’na yüzde 35 civarında kredi faizleri uyguladıklarını piyasadan duyuyoruz. Bankalarımızın artık daha vicdanlı davranmasını bekliyoruz” dedi.

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TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Müşterek Konsey’inde konuştu. İlk dokuz ayda ekonomik büyümenin yüzde 12’yi geçtiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Senenin tamamında da, inşallah çift haneli büyümeye ulaştık. İhracat hacminde rekor seviyeleri yakaladık. Yıllık bazda 220 milyar doların üzerine çıktık” dedi.

Turizm, müteahhitlik ve lojistik gibi hizmet sektörlerinin döviz girdisinde, geçen yıl 35 milyar dolar olduğunu, ekim ayı itibarıyla ise yıllık 53 milyar dolara ulaşıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Yine son dönemde Türk Lirası’nda yaşanan olağandışı değer kaybının büyük ölçüde geri alınmış olmasını olumlu buluyor ve piyasalarda istikrarın teminine yönelik her adımı destekliyoruz. Yüksek faiz yükünden kurtulmanın yanı sıra, mali piyasalarda istikrar ve öngörülebilirlik sağlanmasının, ekonominin büyüme sürecine büyük destek olacağına inanıyoruz. Ayrıca kamuda bekleyen özel sektör alacaklarının ödenmesine yönelik, olumlu ve somut adımlar başladığını da memnuniyetle takip ediyoruz” diye konuştu.

SIKINTILAR SÜRÜYOR

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Tüm gelişmelerin reel sektörde moralleri yükseltmesinin yanı sıra bazı konularda olan sıkıntılarının da sürdüğüne vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Özellikle bankalarımızın, merkez bankasından fonlama maliyetleri yüzde 14’e düşmesine rağmen, son günlerde kredi faizlerini olağanüstü şekilde artırdıklarını görüyoruz. Bazı bankaların yüzde 25’ler, 30’ler seviyesinde, hatta Kredili Mevduat Hesaplarına yüzde 35 civarında kredi faizleri uyguladıklarını da piyasadan duyuyoruz. Ülkemiz ekonomisini büyütecek, üretim-yatırımı-istihdamı ve ihracatı artıracaksak, hepimiz elimizi taşın altına koymalı ve fedakarlık yapmalıyız. Feda reel sektörde, kar mali sektörde, şeklinde bir paylaşım olamaz. Bankalarımızın artık daha vicdanlı davranmasını bekliyoruz.”

Hisarcıklıoğlu, güçlü büyümenin sürdürülebilmesi için; kredi faizlerinde ve enflasyonda düşüş, döviz kurlarında istikrara sağlanması gerektiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, “Geçmişte yaptığımız gibi, yine bunun başarılabileceğini de düşünüyoruz. Piyasalarda istikrarının teminiyle birlikte, finansman maliyetlerinin de kalıcı bir şekilde düşürülebileceğini de öngörüyoruz. Sizin, iş dünyasını, ticareti ve ihracatı destekleyici politikalarınızın önemine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yüksek faiz uygulayan bankalara seslendi: Vicdanlı davranın

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‘DENETİMLERİMİZ ARTARAK SÜRECEK’

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Müşterek Konsey Toplantısı’na katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş da, “Kur farklılıklarından kaynaklı bir maliyet artışı olmuştu ancak son süreçte kurlarda bir gevşeme gerçekleşti. Bunun sonucu olarak da vatandaşlarımızda fiyatların inmesi yönünde haklı bir beklenti oluşmuştur. Bakanlık olarak, perakende satış noktaları başta olmak üzere tedarik zincirinin tüm aşamalarına yönelik 81 ilde denetimler gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu denetimlerimiz artarak sürecektir” dedi.

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#TOBB#Rifat Hisarcıklıoğlu#Banka

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