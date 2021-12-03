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Hisarcıklıoğlu: Ankara- Sivas YHT hattı artık tamamlanmalı

#Rifat Hisarcıklıoğlu#YHT#TOBB
Hisarcıklıoğlu: Ankara- Sivas YHT hattı artık tamamlanmalı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara- Sivas arasında inşaa edilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının biran önce tamamlanıp hizmete girmesi gerektiğini söyledi. 

 

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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu çeşitli ziyaretler ve programlara katılmak üzere Sivas’a geldi. Başkan Hisarcıklıoğlu ilk olarak Sivas Ticaret Borsası’nın 30’uncu kuruluş yıl dönümü kutlamasına katıldı. Borsa binasındaki kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve borsa üyeleri katıldı. 

Programda konuşan Hisarcıklıoğlu, Sivas Ticaret Borsası’nın, yaklaşık 30 senedir Sivas'ta tarım ve hayvancılığın daha çok gelişmesi için çalıştığını belirterek, "Laboratuvarıyla, satış salonuyla üyesinin ihtiyaç duyduğu her hizmeti sunuyor. Üstelik Sivas Ticaret Borsası üyesine akredite borsa olarak hizmet sunuyor. 5 yıldızlı hizmet veriyor. Şimdi bu yeni analiz laboratuvarı da Sivasa ayrı bir değer katacak. Burada tarımdan hayvancılığa kadar, pek çok ürün analiz edilecek. Bu sayede Sivas menşeli ürünler, kalitesiyle ve borsamızın güvencesiyle, çok daha kolay müşteri bulacak, daha çok talep görecektir" dedi. 

Programda kentin tarım ve hayvancılığına değer katan kotasyon rekortmenleri ödüllendirildikten sonra Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Hisarcıklıoğlu’na "Sivas Ticaret Borsası" yazılı pastırma hediye etti. Ardından borsanın 30’uncu kuruluş yıl dönümüne özel pasta kesildi.

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’ANKARA-SİVAS YHT HATTI ARTIK TAMAMLANMALI’

Buradaki programın ardından Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’nın (STSO) 120’nci kuruluş yıldönümü kutlama programına katıldı. Burada konuşan Hisarcıklıoğlu Sivas’ın cazibesinin arttığını belirterek, "Sivas’ın geleceği de, geçmişi gibi parlak olacak inşallah. Bunun için de, Karadeniz ile Akdeniz’i, Sivas üzerinden bağlayacak yol bitirilmeli. Bu sayede Sivas denize bağlanacak, limana kavuşacak. Sivas’ın ihracat yapması da kolaylaşacak. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı da artık tamamlanmalı. Böylece Sivas, hem kuzeyi ve güneyi, hem de doğuyla batıyı birbirine bağlayan merkez haline gelmeli" diye konuştu. 

STSO Başkanı Mustafa Eken ise Sivas’ın birliğini beraberliğini bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceklerini söyleyerek, "Bugüne kadar benim ve arkadaşlarımızın boğazından tek kuruş geçmedi, ne maaş, ne de huzur hakkı. Allah rızası için bu görevleri yapıyoruz. Buralar hepimize emanet ama şunu söylemek istiyorum, hep hayal ettim, çok şükür oldu. Tek bir hayalim daha var, inşallah görev yaptığım süre içinde Sivasta tek bir işsiz kardeşimin kalmaması. Sivas’a getireceğimiz yatırımlarla bunu sağlayacağımıza inancım tamdır" ifadelerini kullandı.  

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Programın ardından il genelindeki vergi rekortmeni firmalara ödülleri verildi. 

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#Rifat Hisarcıklıoğlu#YHT#TOBB

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