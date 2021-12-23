Hisarcıklıoğlu: Adımları gayet olumlu buluyor ve destekliyoruz

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Gerileme sürüyor Son 1 ayın en düşük seviyesi...Gerileme sürüyor! Son 1 ayın en düşük seviyesi...#Dolar
Omicron krizi ve yeni tartışma: Aşısız futbolcu transfer edilir miOmicron krizi ve yeni tartışma: Aşısız futbolcu transfer edilir mi?#Koronavirüs
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyorOmicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'#Koronavirüs
Erdoğandan Kılıçdaroğluna bedava elektrik tepkisi: Yapın bedava, elinizi tutan mı varErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bedava elektrik tepkisi: Yapın bedava, elinizi tutan mı var?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Merkez Bankası açıkladı İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatın detaylarıMerkez Bankası açıkladı! İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın detayları#Merkez Bankası
Faruk Tınaz hayatını kaybettiFaruk Tınaz hayatını kaybetti#Faruk Tınaz
Turkovac’ta ilk sevkiyat 150 bin doz gönderildiTurkovac’ta ilk sevkiyat! 150 bin doz gönderildi #Koronavirüs
Bakan Koca bu sözlerle duyurdu: 13 basamak ve 400 laboratuvar aşamasından geçiyorBakan Koca bu sözlerle duyurdu: 13 basamak ve 400 laboratuvar aşamasından geçiyor#Sağlık Bakanı
Putin kameralar karşısına geçti meydan okudu Dünya bu sözleri konuşuyor...Putin kameralar karşısına geçti meydan okudu! Dünya bu sözleri konuşuyor...#Putin
Aksarayda okulda skandal görüntü Validen açıklama geldiAksaray'da okulda skandal görüntü! Validen açıklama geldi#Öğretmen
Her şey tersine döndü Fiyatları indirin çağrısı: Yüzde 35-40 düşerHer şey tersine döndü! Fiyatları indirin çağrısı: Yüzde 35-40 düşer#Döviz
Harry, Meghan, Archie ve Lilibetin ilk aile pozu: Sonunda kızları ortaya çıktıHarry, Meghan, Archie ve Lilibet'in ilk aile pozu: Sonunda kızları ortaya çıktı#Prenses Charlene
Youtube videosu ile gelen felaket Bebek öldü, anne hastanede...Youtube videosu ile gelen felaket! Bebek öldü, anne hastanede...#Youtube
Türk Lirasının değeri korunacak... Ekonomide kritik toplandıTürk Lirasının değeri korunacak... Ekonomide kritik toplandı!#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Ünlü oyuncuya şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulunduÜnlü oyuncuya şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulundu#Alicia Witt
HABERLEREkonomi Haberleri

Hisarcıklıoğlu: Adımları gayet olumlu buluyor ve destekliyoruz

#TOBB#Rifat Hisarcıklıoğlu#Ekonomi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu “Türk Lirasına güven tesis eden ve istikrarı güçlendiren adımları gayet olumlu buluyor ve destekliyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği ekonomiye destek paketini değerlendirirken, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan etmiş olduğu ekonomiye destek paketi, reel sektör tarafından çok olumlu şekilde karşılanmıştır. Atılan adımlar yerinde olmuş ve moralleri düzeltmiştir” ifadesini kullandı.

Gözden Kaçmasın

Dolar düşüşünü sürdürüyor 10 lira seviyelerine geriledi... Bakan Nebati: Kur dengeye gelecektirDolar düşüşünü sürdürüyor! 10 lira seviyelerine geriledi... Bakan Nebati: Kur dengeye gelecektirHaberi Görüntüle

Çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Gaziantep'te konuşan Hisarcıklıoğlu, alınan önlemlerle döviz kurlarındaki aşırıya kaçan olağandışı yükselişlerin önüne geçildiğini belirterek, mali piyasalarda istikrarın arttığını bildirdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Yapılan açıklama, piyasalardaki etkisini de pozitif olarak göstermiştir. Türk Lirasına güveni tesis eden ve istikrarı güçlendiren adımları gayet olumlu buluyor ve destekliyoruz. Asgari Ücret vergi indiriminin herkese uygulanma kararı, KDV düzenlemesiyle iadelerin hızlandırılacak olması, Kurumlar Vergisi indirimi ve yeni Kredi Garanti Fonu paketini çok önemli ve faydalı görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye ekonomisinin serbest piyasa kuralları içinde yoluna devam edeceğini vurgulaması çok önemliydi. Zira birilerinin özellikle sanal ortamda yaymaya çalıştıkları dedikoduların önüne geçilmiş oldu.”

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğandan belediye başkanlarına çağrı: Sahipsiz hayvanlar için önlem alınCumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına çağrı: Sahipsiz hayvanlar için önlem alınHaberi Görüntüle

Türkiye ekonomisinin gücünün, teşebbüs hürriyeti ve girişimci gücünden geldiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “İşte Gaziantep’de bunun en büyük kanıtıdır. 365 oda ve borsamız Türkiye’nin gücüne her zaman inandı, inanacak. Türkiye’ye yatırım yapanlar hep kazandı, inşallah bundan sonrada yatırım yapanlar ve ülkemize güvenenler hep kazanacak” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TOBB#Rifat Hisarcıklıoğlu#Ekonomi

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA